Nuevas críticas a la política de seguridad de la gestión Perotti

Coudannes: semana “pico” de inauguraciones de obra pública en Santa Fe

La vocera del gobierno provincial destacó los trabajos orientados a los Juegos Suramericanos, la cárcel en Recreo y la entrega de viviendas, que sumarán casi 500 en menos de siete días. Los resultados del Santa Fe Bussines Forum.