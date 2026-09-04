La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, destacó el “pico de inauguraciones de obra pública” registrado esta semana, computando los trabajos dirigidos a los inminentes Juegos Suramericanos, la prevención de los posibles efectos del fenómeno de El Niño, la cárcel de Recreo y la entrega de viviendas.
Coudannes: semana “pico” de inauguraciones de obra pública en Santa Fe
La vocera del gobierno provincial destacó los trabajos orientados a los Juegos Suramericanos, la cárcel en Recreo y la entrega de viviendas, que sumarán casi 500 en menos de siete días. Los resultados del Santa Fe Bussines Forum.
En este último rubro, apuntó la entrega de 54 viviendas en Villa Setúbal que, junto a las 346 construidas en la villa destinada a los Juegos (y que luego quedarán a disposición de los santafesinos), más las 73 previstas para el próximo martes en Acería, implican llegar a “casi 500 en menos de una semana”.
El primer tramo de la alocución de la funcionaria estuvo dedicado a describir las características y el impacto de la nueva unidad penal de Recreo, producida en la jornada de este jueves, y también el cronograma de inauguraciones vinculadas a los Juegos.
Este último calendario abarca el Centro Acuático en Rosario para este mismo viernes, el nuevo Centro de Tiro Deportivo en Recreo este sábado a la mañana, el estadio multipropósito en Rafaela el próximo domingo y la pista del CARD, en esta capital, el 10 de septiembre.
En ese contexto, Coudannes destacó la participación de 63 deportistas santafesinos, en una amplia gama de disciplinas.
Movimientos
El otro evento que, según detalló, contribuyó a poner a Santa Fe en un primer plano, es el Santa Fe Business Forum, con cierre previsto para este viernes y un notable marcador de logros: la participación de 1000 empresas argentinas y 40 fondos de inversión, la realización de 4200 rondas comerciales y la posibilidad de que 160 delegaciones recorrieran distintas localidades de la provincia.
A esos efectos, más allá de las rondas de negocios, contactos y visitas pautadas en Santa Fe, Rosario y Rafaela, los participantes tuvieron la posibilidad de trasladarse a los polos de Reconquista y Avellaneda, mediante vuelos habilitados específicamente a tal efecto.
Coudannes mencionó que, en este contexto, 80 compradores internacionales estuvieron este jueves en la ciudad de Santa Fe y tomaron contacto con empresarios locales. Este evento, junto a la realización del Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas, contribuyó a movilizar 58 mil turistas y más de 14 mil millones de pesos entre la ciudad capital y Rosario.
Plan de seguridad
La vocera se ocupó de destacar que tanto ésto, como el multitudinario movimiento previsto en el marco de los Juegos Suramericanos, es posible por los resultados del plan de seguridad y sus efectos sobre la sociedad santafesina.
En este punto, en una imprecación de resonancias evangélicas, aludió a los “hombres de poca fe” que desconfiaban tanto de la culminación del penal de Recreo, como del éxito del plan de seguridad del actual gobierno.
Y enroló en esa categoría a funcionarios de la gestión anterior (fundamentalmente, “un ex ministro de Seguridad”, en alusión a Marcelo Sain), que “hablan de pactos”, pero “fueron cómplices de la criminalidad”, por no haber hecho lo necesario para combatirla.
“No tenemos problemas en rendir cuentas y dar la cara, a diferencia de otros que se escondían”, desafió.
Consultada sobre los anuncios presidenciales vinculadas a la cuestión Malvinas, sin formular precisiones sobre ellos en sí, los abarcó en “nuestra posición de defensa de la soberanía en el terriotiro, entendiendo que la causa Malvinas es de todos los argentinos”, al punto que mereció ser consagrada en el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe.