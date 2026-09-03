A nueve días del arranque

Juegos Suramericanos 2026: llegaron los materiales deportivos de handball al estadio Invencible Santa Fe

Arcos, pelotas, redes y tableros luminosos ya arribaron al recientemente inaugurado espacio multipropósito para recibir a la disciplina a partir del 16 de septiembre. El equipamiento de nivel internacional quedará como legado para escuelas, clubes y federaciones.