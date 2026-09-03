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Juegos Suramericanos 2026: llegaron los materiales deportivos de handball al estadio Invencible Santa Fe

Arcos, pelotas, redes y tableros luminosos ya arribaron al recientemente inaugurado espacio multipropósito para recibir a la disciplina a partir del 16 de septiembre. El equipamiento de nivel internacional quedará como legado para escuelas, clubes y federaciones.

Todo el equipamiento recibido responde a estándares de primer nivel internacional y cuenta con la homologación requerida para garantizar las condiciones técnicas de alta competencia.Todo el equipamiento recibido responde a estándares de primer nivel internacional y cuenta con la homologación requerida para garantizar las condiciones técnicas de alta competencia.
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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan sumando equipamiento e infraestructura. En esta oportunidad, el Invencible Santa Fe recibió los materiales e insumos deportivos para el handball, disciplina que se desarrollará en las ramas femenina y masculina a partir del 16 de septiembre.

La inversión contempla el material necesario para las 43 disciplinas y 60 deportes que integrarán los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Todo el equipamiento responde a estándares de primer nivel internacional y cuenta con la homologación requerida para garantizar las condiciones técnicas de alta competencia.

Juegos Suramericanos 2026: Llegaron los materiales deportivos de handball al estadio Invencible Santa FePara la vocera del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes, el arribo de los insumos representa un paso decisivo en la preparación del certamen.

Equipamiento de vanguardia

El cargamento ingresado al recinto con capacidad para más de 3.400 espectadores incluye un detallado conjunto de elementos de máxima jerarquía. Entre el equipamiento recibido se destacan los arcos móviles de handball de alta competencia con certificación IHF (pintados en rojo y blanco con estructura en acero galvanizado) con sus correspondientes redes de portería de 4 mm, además de arcos de hockey certificados FIH Class 1 en aluminio blanco y postes de esquina flexibles.

Asimismo, se incorporaron paños de redes de contención de pelotas en diversas dimensiones (25x25 m, 30x12 m y 55x3.5 m) de polietileno negro de alta resistencia, acompañados por cables de acero galvanizado con recubrimiento verde de 5 mm, tensores y sujetadores plásticos. La provisión se completa con carros metálicos en azul acero para el traslado de hasta 20 pelotas, balones oficiales y tableros luminosos multideporte manuales y móviles que ya se encuentran en pleno proceso de montaje.

Juegos Suramericanos 2026: Llegaron los materiales deportivos de handball al estadio Invencible Santa FeJuegos Suramericanos 2026: Llegaron los materiales deportivos de handball al estadio Invencible Santa Fe

Santa Fe ya vive los Juegos

Para la vocera del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes, el arribo de los insumos representa un paso decisivo en la preparación del certamen. "Como siempre remarca el gobernador Maximiliano Pullaro, Santa Fe ya está jugando los Juegos: entre la infraestructura, la inauguración de la Villa Suramericana y la llegada de este equipamiento clave para la disciplina, la provincia ya palpita la competencia que está muy próxima a comenzar", destacó.

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Asimismo, la vocera remarcó la trascendencia del evento e invitó a la comunidad a sumarse: "La invitación a todos los santafesinos y a la gente de la región, por qué no, de las provincias aledañas, es a que se sumen del 12 de septiembre, que es el acto inaugural, al 26 de septiembre. Los Juegos Suramericanos reúnen a más de 4.000 atletas que van a estar en la provincia invencible de Santa Fe, poniendo de relevancia y en valor el deporte, que será también una vidriera internacional".

"Vamos a ser la capital del deporte de la República Argentina, proyectándonos además hacia el 2029 con los Panamericanos Junior, certamen para el cual la ciudad de Rosario ya ha sido elegida como sede", concluyó.

Juegos Suramericanos 2026: Llegaron los materiales deportivos de handball al estadio Invencible Santa FeCarlos Marzo, hizo hincapié en el impacto duradero que tendrán los insumos y la infraestructura para la capital provincial y el resto del territorio.

Un legado de primer nivel mundial

Por su parte, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, hizo hincapié en el impacto duradero que tendrán los insumos y la infraestructura para la capital provincial y el resto del territorio.

"Se trata de un legado permanente para Santa Fe. El material que llegó cumple con los estándares exigidos para competencias internacionales de máxima jerarquía, garantizando instalaciones de primer nivel para toda la región", afirmó Marzo.

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El funcionario resaltó además que el uso post-competencia abarcará a toda la comunidad deportiva y educativa: "Eso va a poder ser utilizado por los colegios, clubes, federaciones y asociaciones, así que tenemos un legado superimportante para que esto pueda suceder y pueda seguir apoyando el deporte de la provincia".

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