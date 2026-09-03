Rosario

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así será la apertura que unirá historia, música, teatro y deporte

Más de 70 artistas en escena darán vida a un espectáculo que representará las disciplinas deportivas desde una mirada teatral y parte de la historia de Santa Fe. Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán serán parte de la propuesta que cuenta con arreglos musicales de Lito Vitale.