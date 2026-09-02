Santa Fe 2026

Alejandro Colla: "Lo más importante es que los Juegos ayuden a crear una verdadera cultura deportiva"

El referente olímpico valoró que la Laguna Setúbal sea el gran escenario de la vela sudamericana. Y dijo que el mega evento deportivo permitirá que miles de personas descubran una disciplina que tendrá como escenario el paisaje único de la capital santafesina.