Santa Fe dio un nuevo paso en la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos 2026 con la inauguración de su Villa Suramericana, el complejo destinado a alojar a los deportistas que participarán de la competencia.
Una “mini ciudad” para atletas: así es la Villa Suramericana inaugurada en Santa Fe
La obra está ubicada en Esmeralda Este II y cuenta con cientos de unidades habitacionales, infraestructura urbana y espacios destinados a la atención de las delegaciones. El complejo también tendrá un uso deportivo y social después de la competencia internacional.
La apertura se realizó este miércoles en el barrio Esmeralda Este II, en el sector comprendido por Bv. French, Las Heras y Belgrano. El predio ocupa una superficie de 76.000 metros cuadrados y reúne más de 300 unidades habitacionales, con capacidad para albergar a más de 1.300 personas.
Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el avance de las obras y recordó el contexto en el que se tomó la decisión de organizar el evento deportivo. “Cuando veo el avance que hemos tenido en Santa Fe, particularmente con lo que son los Juegos Suramericanos, siento una profunda emoción, porque eran momentos difíciles cuando nos hicimos cargo el gobierno provincial”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el proyecto comenzó a desarrollarse en un escenario complejo para las cuentas públicas. “El Estado santafesino tenía déficit fiscal, tenía deuda flotante, muchos decían que no íbamos a poder hacer obra pública”, señaló.
“Le estamos abriendo los brazos al mundo”
El mandatario también puso el foco en el desafío que implicó avanzar con la infraestructura en medio de las dificultades económicas y de seguridad que atravesaba la provincia. “Santa Fe estaba sitiada por la violencia y el narcotráfico, y entendíamos que teníamos que tener una propuesta de futuro, que les dé esperanza a los santafesinos, que íbamos a poder salir adelante”, afirmó.
Pullaro sostuvo que la finalización de los trabajos representa, además, una respuesta a las críticas sobre la capacidad del Estado para ejecutar obra pública. “Se le ganó al escepticismo, al no se puede, a que el Estado hace tarde y mal las cosas”, expresó.
Y agregó: “Este es un Estado que demuestra que puede hacer las cosas como se lo propone, cumplir con los tiempos, las formas, la calidad que necesita la obra pública, la infraestructura urbana, y dejar un legado para las próximas generaciones”.
El gobernador también señaló que el evento permitirá posicionar a la provincia a nivel internacional. “Le estamos abriendo los brazos al mundo, y vamos a ser noticia en el mundo por algo muy bueno”, aseguró, al remarcar que las competencias tendrán sedes en Santa Fe, Rafaela y Rosario.
Cómo funcionará el complejo
A su turno, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que para concretar el proyecto se trabajó con cinco empresas y cinco licitaciones debido a la magnitud de los trabajos y los plazos disponibles.
Además de las unidades habitacionales, el proyecto incluyó infraestructura de servicios y urbanización, con redes de energía eléctrica y cloacas, además de calles y bulevares.
Las viviendas serán entregadas al Comité Olímpico para su utilización durante la competencia. Enrico explicó que, una vez finalizado el evento y reacondicionadas las unidades, las viviendas podrán ser destinadas a la demanda habitacional general mediante los mecanismos establecidos por la provincia.
Una “mini ciudad” para los deportistas
El secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, explicó que el funcionamiento de la Villa Suramericana tomará como referencia el modelo de las villas olímpicas.
El alojamiento tendrá un sistema de rotación de acuerdo con el calendario de cada disciplina. “No es que el deportista ingresa el 12 de septiembre y se va el 26, sino que va a estar alojado los días de competencia”, detalló Maletti. De esta manera, los atletas ingresarán al complejo de acuerdo con las jornadas en las que deban competir y dejarán las viviendas una vez finalizada su participación.
El predio contará además con gimnasio, comedores, transporte hacia los escenarios deportivos, lavandería, atención médica, comercios y otros servicios destinados a las delegaciones. “En este espacio se arma una mini ciudad”, sintetizó Maletti.
El traslado hacia los lugares de competencia estará organizado mediante un servicio exclusivo. Según explicó el funcionario, habrá unidades de transporte con una frecuencia prevista de 20 minutos para conectar la villa con los distintos escenarios.
Seguridad y logística durante el evento
El funcionamiento del complejo también tendrá un esquema específico de seguridad. Se combinará vigilancia privada con la colaboración de las fuerzas de seguridad provinciales, mientras que el acceso estará restringido a los deportistas y familiares autorizados.
Maletti remarcó que el objetivo será garantizar que los competidores puedan descansar y trasladarse de manera organizada durante los días en los que tengan actividad.
La logística se coordinará entre las tres ciudades que serán sede de los Juegos: Santa Fe, Rosario y Rafaela. Cada una contará con su propia organización, aunque las villas estarán equipadas bajo criterios similares.
Actividad post Juegos Suramericanos
La Villa Suramericana no quedará reservada exclusivamente para la competencia continental. Luego de la finalización de los Juegos, el espacio será utilizado para otra importante actividad deportiva.
Desde el 6 de octubre, el complejo recibirá los Juegos UTN, que reunirán a cerca de 8.000 estudiantes de todo el país pertenecientes a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. Durante seis días, los participantes realizarán distintas actividades deportivas, lo que permitirá poner en funcionamiento la infraestructura antes de los Juegos Suramericanos.
De esta manera, la nueva Villa Suramericana comienza a tener actividad incluso antes del gran evento continental y se proyecta como parte de una infraestructura que continuará teniendo utilidad una vez finalizada la competencia.