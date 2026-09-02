Juegos Suramericanos

Pullaro inauguró obras deportivas en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol

En el marco del evento internacional que se avecina, el gobernador habilitó las intervenciones realizadas en el predio de la entidad. Incluyen nuevas canchas, vestuarios, tribunas y sanitarios, además de trabajos de recuperación de infraestructura en el Club Alice. “Estamos cumpliendo un sueño”, destacó el presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, Mario Giammaría.