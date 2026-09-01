Departamento Caseros

Casilda vivió la llegada del Fuego Suramericano y se sumó a la cuenta regresiva

La Plaza Casado de los Mástiles fue escenario de una tarde con actividades, juegos y propuestas para acercar a la comunidad al espíritu de los XIII Juegos Suramericanos. El recorrido continúa este miércoles en Pujato.