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Juegos Suramericanos 2026: el tenis de mesa llega a Rosario con las medallas en juego

Del 21 al 26 de septiembre, el Club Atlético Provincial será escenario de la competencia por equipos de Santa Fe 2026.

La primera etapa se disputará en grupos y los mejores equipos avanzarán a la fase eliminatoria, que comenzará en cuartos de final y continuará hasta definir a los medallistas.La primera etapa se disputará en grupos y los mejores equipos avanzarán a la fase eliminatoria, que comenzará en cuartos de final y continuará hasta definir a los medallistas.
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Rosario será sede del tenis de mesa durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Del 21 al 26 de septiembre, el Club Atlético Provincial recibirá a los representantes de los países participantes en una competencia que combinará velocidad, precisión, estrategia y concentración.

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Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Juegos Suramericanos 2026: el tenis de mesa llega a Rosario con las medallas en juegoRosario será sede del tenis de mesa durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Seis días de competencia

Las pruebas se desarrollarán en el CAP Estadio “Salvador Bonilla”, ubicado dentro del Parque Independencia. El programa tendrá como protagonista a la competencia por equipos, con selecciones femeninas y masculinas de distintos países de Suramérica.

La primera etapa se disputará en grupos y los mejores equipos avanzarán a la fase eliminatoria, que comenzará en cuartos de final y continuará hasta definir a los medallistas.

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Los encuentros combinarán partidos individuales y de dobles, en una modalidad que exige coordinación entre los integrantes de cada selección y una rápida capacidad de adaptación ante cada rival.

Juegos Suramericanos 2026: el tenis de mesa llega a Rosario con las medallas en juego Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Velocidad y precisión sobre la mesa

El tenis de mesa es una disciplina en la que los reflejos, la concentración y la precisión técnica resultan determinantes. La pelota puede alcanzar una gran velocidad y cada intercambio exige respuestas rápidas y movimientos coordinados.

Durante los Juegos Suramericanos, Rosario será uno de los puntos de encuentro para el tenis de mesa y el Club Atlético Provincial recibirá a los deportistas y delegaciones que llegarán a la ciudad para competir por las medallas.

La presencia de esta disciplina será parte del gran despliegue deportivo de Santa Fe 2026, que durante 15 días tendrá a Santa Fe, Rosario y Rafaela como protagonistas de una competencia que reunirá al deporte de todo el continente.

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