Deporte que transforma

Juan Ignacio Alarcón, embajador de los Juegos Suramericanos: una historia que va más allá de las medallas

Con una trayectoria deportiva que comenzó cuando tenía apenas ocho meses, Juan Ignacio representó a la Argentina en competencias internacionales, fue campeón argentino y practicó distintas disciplinas. A los 29 años, fue elegido embajador de los Juegos Suramericanos en Esperanza. Su historia, atravesada por el deporte, la autonomía y la superación, muestra todo lo que puede generar una oportunidad.