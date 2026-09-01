Ciudad de Santa Fe

Ultiman la entrega de las 54 viviendas de barrio Villa Setúbal a trabajadores de prensa y estatales

De esas unidades, 20 fueron asignadas en el marco del convenio con el Sindicato de Prensa y las 34 restantes a trabajadores de Upcn y ATE. La obra, con fondos provinciales, había quedado paralizada y fue retomada. ¿Qué destino tendrán los terrenos colindantes?