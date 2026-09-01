Después de años de demoras, cuestionamientos vecinales y una obra que permaneció paralizada un par de años, las 54 viviendas construidas en Villa Setúbal de la ciudad de Santa Fe están terminadas y la Provincia prevé entregarlas en los próximos días. El complejo, ubicado detrás de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe -en una zona codiciada por su cercanía a la Costanera-, fue desarrollado íntegramente con recursos provinciales y tendrá como adjudicatarios a trabajadores de prensa y empleados públicos.
Ultiman la entrega de las 54 viviendas de barrio Villa Setúbal a trabajadores de prensa y estatales
De esas unidades, 20 fueron asignadas en el marco del convenio con el Sindicato de Prensa y las 34 restantes a trabajadores de Upcn y ATE. La obra, con fondos provinciales, había quedado paralizada y fue retomada. ¿Qué destino tendrán los terrenos colindantes?
Así lo confirmó a El Litoral, Lucas Crivelli, secretario de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, quien precisó que las unidades ya están finalizadas. El complejo está ubicado en calles Vélez Sarsfield, Lavaisse, Marcos Sastre y Tacuarí de la capital santafesina.
"Son 54 viviendas: 20 quedan en el marco del convenio con el Sindicato de Trabajadores de Prensa y las otras 34, en el marco de la política habitacional que tenemos con gremios, se han asignado a trabajadores afiliados”, explicó.
Según detalló el funcionario, las adjudicaciones ya están definidas y la entrega se concretará “en los próximos días”, dentro de esta semana, de acuerdo con el cronograma que maneja el gobierno provincial.
El complejo -donde en la tarde de este lunes se veía a trabajadores ultimando detalles finales de construcción y limpiando- está conformado por departamentos de uno, dos y tres dormitorios. Son 4 unidades de un dormitorio, 8 de tres dormitorios y las restantes de dos. Además, dos viviendas fueron adaptadas para personas con discapacidad y el proyecto también contempla un total de 39 cocheras.
La inversión para completar el conjunto habitacional se ubica, según estimó Crivelli, “en el orden de los 7.700 millones de pesos con fondos del Gobierno provincial”.
Una obra que estuvo paralizada
Las viviendas forman parte de un proyecto que atravesó distintas etapas y que había sido paralizado en junio de 2023 y fue reiniciado en septiembre de 2024. Los trabajos quedaron a cargo de la UTE conformada por Tecsa y Pirámide. En julio de 2025, cuando los trabajos ya habían sido retomados, la Provincia informaba que la obra superaba el 65% de avance.
El proyecto tampoco estuvo exento de polémicas. El predio, conocido por los vecinos como “El Campito”, estaba compuesto por tres manzanas verdes que eran utilizadas como espacio de recreación. La construcción de viviendas generó cuestionamientos de habitantes de la zona residencial, que reclamaban preservar el espacio verde. El conflicto llegó incluso a la Defensoría del Pueblo y demoró el comienzo de los trabajos.
Finalmente, la Provincia avanzó con la idea luego de acreditar los permisos municipales, el estudio de impacto ambiental y las factibilidades de los servicios.
Nuevos propietarios
Las viviendas serán abonadas mediante los mecanismos tradicionales de la Dirección Provincial de Vivienda, con planes de hasta 30 años y cuotas determinadas de acuerdo con los ingresos de cada grupo familiar.
“Se pagan las viviendas de manera tradicional en la Dirección, con planes que van hasta 30 años, en función de los ingresos de cada uno de los grupos familiares”, explicó Crivelli. Actualmente, estimó, las cuotas se ubican en torno de los 500 a 600 mil pesos mensuales.
En el caso de los trabajadores estatales, el pago se descuenta directamente del recibo de sueldo. Para los trabajadores del gremio de Prensa, en tanto, el mecanismo es diferente: cada adjudicatario deberá abonar su cuota y, en los casos de quienes cobran de manera bancarizada, podrá instrumentarse mediante débito automático.
Cambios al proyecto inicial
El plan original contemplaba 108 viviendas para las tres manzanas que estaban desocupadas, aunque esta primera etapa comprende 54 unidades en el terreno ubicado en el medio de los tres. La presente gestión introdujo cambios en el proyecto.
Crivelli explicó que el tercer predio -ubicado más al norte- donde aún no se ejecutaron viviendas, seguirá como espacio verde por el momento. Ese lote aún conserva algunas piedras de granito natural de tamaños importantes.
En tanto, sobre el lote ubicado más al sur, donde se estaba ejecutando un aulario universitario para la UTN, se definió no seguir esa construcción a cargo de la Dirección de Vivienda provincial. Con un avance cercano al 15%, será objeto de un convenio con la UTN.
“Vamos a terminar de cerrar el predio, seguramente haremos las veredas, porque van a estar los vecinos del entorno por ahí. Y posteriormente la facultad va a ir con recursos propios dándole un cierre a ese proceso. Y la Provincia otorgará el espacio en comodato para que la universidad pueda usufructuarlo”, explicó el funcionario.
Villa Olímpica: sorteo de unidades
Otro de los capítulos del proyecto habitacional estará vinculado al uso temporal de viviendas para la Villa Olímpica de los Juegos Suramericanos. La inauguración está prevista para este miércoles y parte de los departamentos serán utilizados durante los eventos deportivos.
Crivelli explicó que, una vez finalizados los Juegos y otras actividades posteriores ya previstas en el complejo, las viviendas serán revisadas antes de quedar disponibles para sus futuros ocupantes. “Una vez que terminen estos eventos, nosotros tenemos poner las unidades nuevamente en valor, adecuarlas y ver que esté todo funcionando correctamente”, señaló.
Recién después se avanzará con la adjudicación mediante sorteo. “Las que estén en disponibilidad se van a sortear a través de Lotería de Santa Fe”, confirmó.
“La inscripción siempre es a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda, que está abierto de manera continua. Así que quien quiera anotarse lo puede hacer ahora también”, explicó Crivelli.
El sistema provincial permite inscribirse o actualizar los datos para participar de futuros sorteos. Entre las condiciones generales figuran ser mayor de 18 años y residir o trabajar en la provincia durante al menos dos años; además, los postulantes deben acreditar su situación socioeconómica y no ser propietarios de una vivienda.
En los sorteos provinciales, la confección del padrón se realiza a partir de las declaraciones juradas registradas en el sistema y luego se determina quiénes están aptos para participar. La instancia de sorteo se realiza mediante Lotería de Santa Fe.