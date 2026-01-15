Diálogos por terrenos y edificios públicos entre el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe
La negociación comprende además pedidos de varios municipios, entre ellos Santa Fe y Rosario. Las razones por las que Nación ahora desafectó de la subasta pública a un inmueble en construcción en Parque Federal.
El edificio del plan Procrear en Belgrano al 5000 fue excluido del listado de inmuebles a subastar por Nación.
Nación y Santa Fe mantienen conversaciones formales tendientes a lograr entendimientos acerca de terrenos e inmuebles de propiedad del gobierno central donde el estado provincial y/o municipios pretenden tener el dominio para distintos emprendimientos.
Las conversaciones -según pudo saber El Litoral- avanzan en segundas o terceras líneas y desde Santa Fe hay mucha cautela porque siguen los reclamos por faltas de obras en corredores viales nacionales y la no ejecución de obras comprometidas oportunamente en el Presupuesto Nacional.
Esta semana, la secretaría de Obras Públicas del ministerio de Economía de la Nación desafectó de los inmuebles a subastar el edificio del plan Procrear que se estaba levantando en Belgrano al 5000. Funcionarios del área de Vivienda de Santa Fe fueron habilitados a visitar las construcciones paralizadas para evaluar la posibilidad de hacerse cargo de su finalización en caso de que haya un entendimiento político.
El histórico edificio del Correo Argentino en Santa Fe figura entre los inmuebles en análisis para un eventual traspaso.
Las partes analizan una serie de carpetas presentadas por el gobierno de Santa Fe y por algunos municipios como el capitalino y el rosarino para hacerse de terrenos que corresponden al gobierno nacional y que no son explotados. Lo propio ocurre con edificios emblemáticos como el de Correo Argentino en esta capital. En el caso del municipio de Santa Fe tiene desde hace meses un pedido para el traspaso de terrenos adyacentes a la estación Belgrano.
En caso de acuerdos entre equipos técnicos, será la política la encargada de abrochar el acuerdo y el significado económico del entendimiento.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.