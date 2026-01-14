Santa Fe ciudad

El Gobierno nacional dejó sin efecto la subasta del edificio en el Parque Federal

La Secretaría de Obras Públicas anuló la resolución que habilitaba la venta del inmueble ubicado sobre avenida Belgrano al 5000. La decisión se enmarca en el proceso de liquidación del fondo Procrear y responde a una redefinición de prioridades en la administración de bienes del Estado.