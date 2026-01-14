El Gobierno nacional dejó sin efecto la subasta del edificio en el Parque Federal

El Gobierno nacional dejó sin efecto la subasta pública del predio conocido como Parque Federal, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, que había sido autorizada a fines de 2025.
La Secretaría de Obras Públicas anuló la resolución que habilitaba la venta del inmueble ubicado sobre avenida Belgrano al 5000. La decisión se enmarca en el proceso de liquidación del fondo Procrear y responde a una redefinición de prioridades en la administración de bienes del Estado.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 5/2026 de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y se fundamenta en razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa, en el marco del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear)
La anulación de la subasta se inscribe en el proceso iniciado por el Decreto 1018/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional dispuso la disolución del fondo fiduciario Procrear, creado en 2012 con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda única familiar.
A partir de esa decisión, el Ministerio de Economía quedó a cargo de llevar adelante todas las acciones necesarias para la liquidación del fondo, incluyendo la administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles que formaban parte del programa
En ese contexto, en diciembre de 2025 la Secretaría de Obras Públicas había autorizado la convocatoria a una subasta pública para la venta del predio Parque Federal, un inmueble de más de 6.400 metros cuadrados ubicado sobre avenida Belgrano 5000, entre las calles Padilla y Agustín Delgado.
El terreno había estado alcanzado por contratos de obra durante la vigencia del Procrear, aunque los trabajos quedaron inconclusos tras la disolución del fondo.
Sin embargo, a menos de un mes de esa decisión, la cartera nacional resolvió dejar sin efecto la subasta. Según consta en la resolución publicada este miércoles, la medida se adoptó tras evaluar las circunstancias actuales y sobrevinientes vinculadas al predio y a la redefinición de prioridades en la gestión de los inmuebles que integraban el programa habitacional.
Desde el Gobierno nacional señalaron que el procedimiento de venta no había llegado a perfeccionarse ni se habían consolidado derechos en favor de terceros, lo que habilitó legalmente la posibilidad de retrotraer la decisión sin afectar situaciones jurídicas ya constituidas.
El inmueble en cuestión se encuentra identificado catastralmente como Departamento 10, Distrito 11, Sección 4, Manzana 1443, Parcela 1, Matrícula 2.872.588, y cuenta con una superficie total de 6.418,47 metros cuadrados.
Se trata de un terreno de alto valor urbano, emplazado en un sector estratégico de la ciudad de Santa Fe, lo que había despertado interés y expectativas en distintos sectores.
La subasta había sido autorizada mediante la Resolución 499/2025 de la Secretaría de Obras Públicas, que aprobó el pliego de bases y condiciones particulares y delegó en la Dirección Nacional de Gestión de Obras la facultad de emitir circulares aclaratorias y modificatorias.
No obstante, la nueva resolución firmada por el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, dejó sin efecto aquella medida en su totalidad
En los considerandos del texto oficial se aclara que la decisión responde a razones de interés público y a la necesidad de revisar, caso por caso, la situación de los desarrollos urbanísticos que estaban en ejecución o proyectados al momento de la disolución del Procrear.
Muchas de esas obras permanecen actualmente suspendidas, a la espera de definiciones sobre su continuidad o destino final.
Además, se recuerda que el Ministerio de Economía suscribió en septiembre de 2025 un contrato de mandato con el Banco Hipotecario S.A. para la administración y disposición de los bienes del ex Procrear, incluyendo la regularización dominial de los inmuebles.
En ese marco, el Estado nacional conserva la potestad de redefinir el uso o la venta de los predios, en función de los objetivos de la gestión y del contexto económico y administrativo.
La resolución establece, por último, que la medida será publicada en el sistema electrónico de contrataciones COMPR.AR y comunicada a los organismos correspondientes, dando así por cerrado el procedimiento de subasta que había sido anunciado semanas atrás.
La decisión de dejar sin efecto la venta del Parque Federal abre ahora un nuevo interrogante sobre el futuro del predio y su posible destino.
Si bien el texto oficial no adelanta cuáles serán los próximos pasos, la medida refleja la revisión integral que el Gobierno nacional está llevando adelante sobre los activos del extinto Procrear.