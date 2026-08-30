A menos de dos semanas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Rosario ya tiene lista la villa deportiva que alojará a los atletas durante la competencia. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este domingo la recorrida por el complejo construido en el predio del ex Batallón 121, donde durante septiembre vivirán deportistas y delegaciones de distintos países de Sudamérica.
Rosario ya tiene lista la villa deportiva que recibirá a los atletas de Santa Fe 2026
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este domingo una recorrida por el complejo del ex Batallón 121, que cuenta con 245 departamentos y capacidad para 1.485 camas. Más de 30.000 personas participaron de una jornada en la que también quedaron habilitadas las obras de avenida Ayacucho y la nueva CapiPlaza. “Vienen cosas muy lindas para la ciudad y muy buenas para la provincia de Santa Fe”, destacó el mandatario provincial.
La jornada también mostró la transformación de todo ese sector de la ciudad. Además de la Villa, quedaron habilitadas las obras de avenida Ayacucho y la CapiPlaza. Más de 30.000 personas disfrutaron de las actividades abiertas a la comunidad y de los espectáculos de Circo Lumiere y Cumbión del Río.
Junto a Pullaro estuvieron los ministros provinciales Lisandro Enrico, José Goity y Susana Rueda; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el exgobernador Antonio Bonfatti; el vocero de los Juegos, Federico Angelini; y el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, entre otras autoridades.
Pullaro destacó la transformación del sector y la recuperación del espacio público: “Estamos muy contentos de ver cómo está cambiando toda esta zona, cómo está cambiando la ciudad y las obras que están llegando, que habíamos prometido. Hoy tenemos un parque lleno de niñas, niños, adolescentes y adultos que vienen a tomar unos mates y disfrutar de un hermoso domingo. Eso es lo que queremos para Rosario”.
El gobernador remarcó además el trabajo conjunto: “Unidos podemos hacer mucho más y hacer un montón de cosas buenas para que todos las puedan disfrutar. Vienen cosas muy lindas para la ciudad y muy buenas para la provincia de Santa Fe”.
Por su parte, Javkin señaló que “la ciudad salió de un lugar muy difícil y hoy empieza a sentir la recuperación definitiva de su orgullo y su grandeza”. Y agregó: “Así lo demuestran los Juegos Suramericanos, las obras, las transformaciones en los barrios y ahora los Panamericanos de 2029”.
Angelini destacó que la habilitación de la Villa marca uno de los últimos pasos antes del comienzo de la competencia. “Es un sueño que se está concretando. Es el resultado del trabajo que se viene haciendo desde 2024. Hoy, a pocos días de los Juegos, estamos habilitando una Villa que va a alojar a más de 1.400 atletas”, señaló.
La casa de los atletas
La Villa Suramericana tiene 245 departamentos distribuidos en cinco torres y capacidad para 1.485 camas. El complejo ocupa un predio de 34.500 metros cuadrados, con 21.342 metros cuadrados de superficie construida.
Las viviendas se distribuyen en 35 unidades de un dormitorio, 140 de dos y 60 de tres. Durante la competencia serán utilizadas por las delegaciones y, posteriormente, tendrán continuidad como viviendas.
Un nuevo capítulo para el sur rosarino
La Villa forma parte de una transformación más amplia en el sur de la ciudad. En ese entorno se encuentran el Museo del Deporte Santafesino, el Parque Héroes de Malvinas y el nuevo Centro Acuático Provincial, próximo a inaugurarse y que será otro de los grandes escenarios de Santa Fe 2026.
“Estamos hablando de un sector que estuvo abandonado durante muchos años. Hoy estamos viendo cómo se recupera y cómo la gente empieza a disfrutar estos espacios”, afirmó Angelini.
También quedó habilitada la renovación de avenida Ayacucho, entre bulevar Seguí y Lamadrid. Sobre unos 1.750 metros se reconstruyó la calzada y se incorporaron nuevas veredas y rampas, alumbrado, semáforos, señalización y una ciclovía, además de obras pluviales y cloacales.
Más espacio público
La jornada incluyó además la inauguración de la nueva CapiPlaza, con juegos y propuestas inspiradas en Capi, la mascota oficial de los Juegos, que suma un nuevo espacio público para el disfrute de los vecinos.
Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. La Ceremonia de Apertura será el sábado 12, desde las 18, en el Parque Nacional a la Bandera.
“Se está preparando algo impresionante. Queremos invitar a todos los rosarinos y santafesinos a que participen de la inauguración y vivan este momento”, anticipó Angelini.