Juegos Suramericanos

Rosario ya tiene lista la villa deportiva que recibirá a los atletas de Santa Fe 2026

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este domingo una recorrida por el complejo del ex Batallón 121, que cuenta con 245 departamentos y capacidad para 1.485 camas. Más de 30.000 personas participaron de una jornada en la que también quedaron habilitadas las obras de avenida Ayacucho y la nueva CapiPlaza. “Vienen cosas muy lindas para la ciudad y muy buenas para la provincia de Santa Fe”, destacó el mandatario provincial.