Como protagonista

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 suman al rugby 7

La competencia reunirá a equipos masculinos y femeninos de distintos países sudamericanos en Rosario, con partidos previstos del 18 al 20 de septiembre en el Hipódromo Rosario Espacio Rugby. Los atletas buscarán quedarse con las medallas, en un torneo que además otorgará plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.