En septiembre

Más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias deportivas de los Suramericanos

A través de un programa de visitas guiadas, alumnos de 3.230 instituciones educativas de los 19 departamentos de la provincia recorrerán y se alojarán durante el evento en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Además, realizarán recorridos por los Fan Fest y circuitos turísticos y culturales por las ciudades anfitrionas.