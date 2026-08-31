Sur santafesino

Federico Lussenhoff, de los sueños de un chico a llevar la Antorcha Suramericana en Venado Tuerto

El exdefensor repasó una carrera que lo llevó por Rosario Central, River, España y México, recordó los títulos que marcaron su trayectoria y habló de la emoción de volver a vincularse con el deporte desde un lugar diferente, junto a su gente.