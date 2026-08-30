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Maximiliano Pullaro
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Venado Tuerto se puso en modo Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

La ciudad vivió una jornada de deporte, música y actividades para toda la familia, con cinco referentes locales como protagonistas del recorrido. El Fuego Suramericano continúa ahora hacia Firmat.

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El Fuego Suramericano de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 pasó este domingo por Venado Tuerto, donde vecinos y familias se acercaron para compartir el recorrido de la Antorcha y disfrutar de una jornada especialmente preparada para vivir el espíritu de la competencia.

La celebración tuvo como punto de encuentro la Plaza San Martín, donde desde el mediodía se desarrollaron propuestas gastronómicas, recreativas y culturales, con emprendedores locales, juegos, música y espectáculos en vivo.

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Cinco referentes acompañaron el recorrido

La Antorcha fue llevada por Guillermina Cossio, Edgardo Pieraccini, Federico Lussenhoff, Oscar Martiarena y Walter Herrmann, representantes de distintas disciplinas y protagonistas de importantes trayectorias deportivas.

Guillermina Cossio, vinculada al atletismo; Edgardo Pieraccini, histórico protagonista del ciclismo de Venado Tuerto y ligado durante décadas al desarrollo de la disciplina; y Federico Lussenhoff, destacado futbolista profesional en Argentina y el exterior, fueron parte del recorrido.

También participaron Oscar Martiarena, referente de la pelota vasca y campeón mundial, y Walter Herrmann, integrante de la Generación Dorada del básquet argentino y campeón olímpico en Atenas 2004.

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Deporte y entretenimiento para toda la familia

Durante la tarde, grandes y chicos disfrutaron de experiencias inmersivas, eGames, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte, entre otras propuestas.

La jornada también contó con una Clase de Ritmos, coordinada por el profesor Lucas Cerdá, y diferentes espectáculos musicales que acompañaron la celebración.

De esta manera, Venado Tuerto se sumó a la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

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El Fuego Suramericano sigue hacia Firmat

Tras su paso por Venado Tuerto, la Antorcha continuará este lunes 31 de agosto hacia Firmat, donde tendrá una nueva parada dentro del recorrido provincial.

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Así, el Fuego Suramericano sigue atravesando Santa Fe y acercando la celebración de los Juegos a distintas comunidades, mientras avanza la cuenta regresiva hacia el inicio del gran acontecimiento deportivo continental.

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