A 14 días de los Juegos

El orgullo de llevar el Fuego Suramericano: emoción y memoria deportiva en San Jorge

Cuatro referentes de distintas generaciones acompañaron el paso de la llama y compartieron sus sensaciones, el valor del reconocimiento a sus trayectorias y los mensajes que quieren transmitir a quienes hoy sueñan con llegar al alto rendimiento.