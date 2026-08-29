Juegos Suramericanos

Luciana Aymar: “Apostar al deporte es una de las mejores inversiones que puede hacer un Estado”

La leyenda del hockey mundial, orgullo santafesino, es embajadora en los Juegos Suramericanos. La ex capitana de Las Leonas compartió su emoción a pocos días del comienzo de la cita internacional. “Hay que aprovechar este gran impulso para que más jóvenes se sumen a los clubes”, remarcó.