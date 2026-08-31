Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo transforman escenarios de competencia, también fortalecen instituciones que desde hace décadas forman parte de la historia deportiva santafesina. En Rosario, el Club Atlético del Rosario (Plaza Jewell) y Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) avanzan con obras que les permitirán acompañar la organización del evento y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades para sus deportistas y socios una vez finalizado el certamen.
Dos clubes históricos de Rosario se preparan para ser parte del legado de los Juegos Suramericanos
El Club Atlético del Rosario y Gimnasia y Esgrima de Rosario incorporan mejoras que fortalecerán sus instalaciones y consolidarán espacios para el desarrollo deportivo más allá de los Juegos.
Las intervenciones integran el plan de infraestructura impulsado por el Gobierno provincial para los Juegos Suramericanos, mediante el cual se invierten más de 90 millones de dólares, con financiamiento de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial.
“Cuando hablamos de los Juegos Suramericanos 2026 no pensamos solamente en las dos semanas de competencia. Pensamos en todo lo que ya está pasando en la provincia: clubes que crecen, ciudades que se transforman, vecinos que se involucran y chicos y chicas que encuentran en el deporte un lugar para aprender, compartir y proyectar su futuro. Ese es el legado que queremos construir: que los Juegos sean una oportunidad para dejar una provincia más integrada, con mejores espacios y con una comunidad que haga del deporte un punto de encuentro mucho después de que termine el evento”, dijo Federico Angelini, representante del Gobierno provincial.
Plaza Jewell, un predio histórico que recibirá a las delegaciones
En Plaza Jewell, la histórica sede deportiva del Club Atlético del Rosario, se ejecutan obras que contemplan mejoras en sanitarios, vestuarios y el salón de la institución.
Durante el certamen suramericano, el predio funcionará como espacio de entrenamiento para delegaciones de rugby y de otras disciplinas que requieran instalaciones con esas características.
“Haber sido designados como parte de los Juegos nos posiciona entre las instituciones más importantes de la región. Nos permite mostrar nuestra capacidad organizativa y el potencial que tiene Rosario para estar a la altura de un evento de estas características”, destacó el presidente del Club Atlético del Rosario, Mario Gerosa.
GER, escenario de la Pelota Vasca
Gimnasia y Esgrima de Rosario será una de las sedes de Pelota Vasca durante los XIII Juegos Suramericanos. Entre el 20 y el 24 de septiembre, el club albergará las competencias de Pelota de Goma Trinquete, modalidad conocida en nuestro país como pelota a paleta, mientras que las pruebas de Frontball y Frontón se desarrollarán en el Monumento Nacional a la Bandera.
Para recibir la competencia, la institución construye una nueva cancha de pelota a paleta y refacciona integralmente sus vestuarios. Además, lleva adelante la climatización de la pileta olímpica del Parque Independencia y la puesta en valor de sus instalaciones. Este espacio estará disponible para el entrenamiento de deportistas durante el evento.
“Para Gimnasia y Esgrima recibir los Juegos Suramericanos es muy importante. Le da un prestigio muy grande al club y, gracias a la Provincia, nos deja una infraestructura que vamos a cuidar muy bien”, destacó el presidente de GER, Luis Ferullo.
Por su parte, el vicepresidente de la institución, Marcelo Ruiz, puso el foco en la dimensión histórica del acontecimiento: “Formar parte de este evento es entrar en la historia de la ciudad y de la provincia. Es un honor que nos hayan elegido para ser parte de los Juegos Suramericanos”.
Obras que impulsan el futuro
Más allá de septiembre, las mejoras realizadas en ambas instituciones quedarán al servicio de sus socios y deportistas y permitirán fortalecer las disciplinas que desarrollan durante todo el año.
En Plaza Jewell, las intervenciones permitirán potenciar la práctica del cricket, deporte histórico del Club Atlético del Rosario, y del resto de las actividades que se realizan en el predio, además de consolidar a la institución como un espacio preparado para recibir nuevas competencias y concentraciones deportivas.
En GER, el impacto estará especialmente vinculado a dos áreas de fuerte tradición para la institución. La climatización de la pileta permitirá ampliar durante todo el año las posibilidades de entrenamiento de natación, natación artística y waterpolo, mientras que la nueva cancha fortalecerá el desarrollo de la pelota a paleta.
Ferullo sintetizó ese impacto poniendo el foco en el día después del certamen: “Los Juegos pasan, 15 o 20 días, y después va a quedar el legado de las obras y eso para nuestro club es muy importante”. Además, destacó que la nueva cancha de pelota a paleta tiene condiciones para convertirse “en una de las mejores de la Argentina”.
En la misma línea, Ruiz remarcó que estas inversiones permitirán mejorar las condiciones para los socios, potenciar los deportes acuáticos y revitalizar la pelota a paleta, disciplina que la institución también viene impulsando en su rama femenina.
Con infraestructura renovada, mejores condiciones para sus deportistas y una mayor capacidad para recibir eventos de jerarquía, Plaza Jewell y Gimnasia y Esgrima de Rosario se preparan para aportar su historia a los Juegos Suramericanos y proyectar ese impulso mucho más allá del cierre del certamen.