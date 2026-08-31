Uruguay ya tiene todo listo para afrontar el desafío del handball en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los seleccionados masculino y femenino confirmaron sus planteles y ultiman su preparación con un objetivo en común: competir de igual a igual y luchar por una medalla.
Uruguay quiere dar pelea por las medallas en el handball de Santa Fe 2026
Los seleccionados masculino y femenino ya tienen sus planteles confirmados y llegan a los Juegos Suramericanos con la ilusión de subir al podio. El Invencible Santa Fe será escenario de la competencia.
El Invencible Santa Fe será el escenario de la disciplina, con competencia entre el 16 y el 20 y del 22 al 26 de septiembre.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.
Los varones y el desafío de llegar al podio
El seleccionado masculino uruguayo atraviesa una preparación exigente. Las dificultades para disponer de canchas en los horarios habituales obligan al plantel a entrenarse durante la noche tres veces por semana, mientras sus jugadores también afrontan la competencia de la liga local.
A pesar de esas dificultades, el equipo mantiene intacta la ilusión. Gabriel Chaparro, capitán del seleccionado, reconoció que el objetivo está puesto en conseguir una medalla y advirtió sobre el nivel de los principales rivales.
“Las expectativas que tenemos para el torneo es ir en busca de una medalla. Sabemos que Argentina y Brasil son las grandes potencias de este deporte en Sudamérica y que Chile está quizá un pasito más arriba que nosotros... pero obviamente que nuestro objetivo es la medalla”, señaló.
Para Chaparro, además, la competencia tendrá un significado especial: será su primera participación como capitán en unos Juegos Suramericanos.
“Es mi primer Juego como capitán y eso también me hace disfrutar de otro lado y vivirlo de otro lado, así que nada, muy contento y lo digo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad”, expresó.
Uruguay también sueña en femenino
El seleccionado femenino llegará a Santa Fe después de una preparación que incluye una escala en Lima, Perú, donde disputará el Trophy de la IHF.
La ausencia de Brasil en la competencia también modifica el escenario para las uruguayas y abre nuevas posibilidades en la pelea por las medallas. Paula Eastman considera que Uruguay, Chile y Paraguay llegan con fuerzas parejas.
“Entre Chile, Paraguay y nosotras está muy parejo”, analizó la jugadora, que no ocultó la ambición del plantel: “Ir a apostar por una medalla de plata es un lindo desafío y creo que es un objetivo bastante realizable”.
Así, el equipo uruguayo afrontará el torneo con la posibilidad de dar un paso importante en una competencia que reunirá a algunas de las principales selecciones de la región.
La expectativa por jugar en el Invencible Santa Fe
Para las jugadoras uruguayas, además del desafío deportivo habrá un atractivo especial: conocer y competir en un estadio recientemente inaugurado.
Eastman destacó la importancia de poder disputar un torneo de estas características en un escenario nuevo. “Es muy emocionante para cualquier deportista jugar particularmente en un estadio nuevo”, sostuvo.
También valoró el ambiente que suele acompañar a las grandes competencias en Argentina y anticipó una experiencia especial para las delegaciones que lleguen a Santa Fe.
“Sabemos que va a ser una fiesta, siempre los torneos en Argentina mueven un montón de gente. Sabemos que va a estar muy bueno desde ese lugar”, concluyó.
Con sus dos seleccionados listos y el objetivo de pelear por las medallas, Uruguay se prepara para llegar a Santa Fe y convertir el handball en una de sus apuestas deportivas durante los Juegos Suramericanos 2026