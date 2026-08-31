Handball

El Invencible fue de los chicos y el handball vivió un finde inolvidable

Tras la inauguración oficial del estadio multipropósito Invencible Santa Fe, los selectivos menores y cadetes, masculinas y femeninas, de la Asociación Santafesina de Handball tuvieron su jornada soñada. Deportistas de Peretz, Independiente, Alianza y Almagro disfrutaron de una cancha que ya se prepara para recibir, en septiembre, a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.