Este sábado 29 de agosto, desde las 9, quedará oficialmente inaugurado el Invencible Santa Fe, el nuevo estadio multipropósito construido en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la zona sur de la ciudad de Santa Fe.
Juegos Suramericanos: el Invencible Santa Fe abre sus puertas
El nuevo estadio multipropósito será inaugurado hoy a las 9. Será sede de las competencias de handball de Santa Fe 2026, y durante la jornada se realizará un test event para poner a prueba sus instalaciones.
Como parte de la jornada se realizará un test event con equipos de handball, que permitirá probar el funcionamiento de las instalaciones antes de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En esta oportunidad, se disputará una fecha de la Copa Santa Fe de Handball.
El Invencible Santa Fe será el escenario de todos los partidos de handball femenino y masculino durante los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países.
El nuevo estadio tiene capacidad para 3.472 espectadores, con 3.332 ubicaciones en tribunas y 140 en palcos. Cuenta además con espacios destinados a la prensa y sectores especialmente preparados para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
La obra fue proyectada no solo para las competencias de Santa Fe 2026, sino como parte del legado que los Juegos dejarán en la provincia. Por su carácter multipropósito, una vez finalizado el evento podrá recibir distintas disciplinas deportivas y actividades recreativas, culturales y educativas.