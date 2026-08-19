Rafaela

Pullaro destacó el legado del nuevo velódromo: “Es crecimiento, trabajo, turismo y calidad de vida”

Durante la inauguración del nuevo escenario deportivo rafaelino, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al intendente Leonardo Viotti, resaltaron la magnitud de la inversión, las obras complementarias y las posibilidades que se abren para la ciudad después de los Juegos Suramericanos.