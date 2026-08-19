Rafaela concretó uno de los proyectos deportivos de mayor magnitud de los últimos años con la puesta en funcionamiento de su velódromo cubierto de nivel internacional, construido como parte de la infraestructura destinada a los Juegos Suramericanos.
Pullaro destacó el legado del nuevo velódromo: “Es crecimiento, trabajo, turismo y calidad de vida”
Durante la inauguración del nuevo escenario deportivo rafaelino, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al intendente Leonardo Viotti, resaltaron la magnitud de la inversión, las obras complementarias y las posibilidades que se abren para la ciudad después de los Juegos Suramericanos.
Durante la jornada inaugural, las autoridades pusieron el foco no solamente en la competencia que se aproxima, sino especialmente en el legado que quedará para la ciudad.
Después de la inauguración y apertura de pista, el intendente Leonardo Viotti calificó la jornada como histórica y destacó el trabajo realizado durante los últimos dos años para alcanzar este resultado. Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó el desafío económico, constructivo y organizativo que significó desarrollar un evento de escala continental y aseguró que la inversión permitirá generar actividad durante muchos años.
Viotti: “Es uno de los sueños más grandes que teníamos como ciudad”
Para el intendente, la inauguración representa la concreción de una aspiración que atravesó distintas etapas y requirió una fuerte articulación entre Provincia, Municipio, empresas y trabajadores.
“Hoy se concreta. Es un día histórico para la ciudad de Rafaela y para la provincia de Santa Fe. Hubo una decisión política y mucha gente que trabajó en el medio para terminar concretando uno de los sueños más grandes que teníamos como ciudad”, expresó Viotti.
El mandatario local definió al escenario como un velódromo cubierto de nivel internacional y sostuvo que, de acuerdo con los ingenieros que participaron de su construcción, se encuentra entre las instalaciones más modernas de su tipo.
“Para nosotros es un orgullo tener esta infraestructura, que transforma a la provincia de Santa Fe y permite no solamente el desarrollo de los Juegos Suramericanos, sino también muchos otros eventos que van a venir después. Vamos a trabajar para que eso suceda”, afirmó.
Pavimento, ciclovías, iluminación y obras hídricas
Viotti remarcó que la transformación no se limita al edificio deportivo. La ejecución del proyecto vino acompañada de intervenciones urbanas que modificaron el entorno y que continuarán siendo utilizadas una vez terminados los Juegos.
Entre ellas enumeró pavimento, iluminación, ciclovías, obras de desagüe y lagunas de retardo. Según sostuvo, se trata de inversiones que impactan directamente sobre la calidad de vida cotidiana de los vecinos y modifican un sector importante de Rafaela.
“La verdad que para nosotros es un orgullo y tenemos un agradecimiento muy grande al gobernador y a todos los que hicieron posible, durante estos últimos dos años, generar esta infraestructura que es un orgullo para Rafaela y para Santa Fe”, señaló.
Pullaro: “Fue todo un desafío para la provincia”
El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la escala que tendrán los Juegos y señaló que durante aproximadamente dos semanas Santa Fe recibirá competencias del máximo nivel sudamericano.
“Estamos muy contentos. Fue todo un desafío, no solamente económico para la provincia de Santa Fe, porque ustedes pueden ver la inversión que se hizo acá en Rafaela con el velódromo, el microestadio, las pistas complementarias y todas las obras que mejoran la ciudad”, afirmó.
Pullaro indicó que el proceso también implicó cumplir con plazos ajustados y estándares constructivos específicos. “Era un desafío llegar en tiempo y forma con las obras y con la calidad que se necesitaba”, sostuvo.
A esa infraestructura se suman, según explicó, inversiones realizadas en otras ciudades involucradas en la organización, entre ellas Santa Fe, Recreo y Rosario.
Más allá de la competencia, el gobernador insistió en que el principal valor debe medirse por lo que permanecerá cuando concluya el acontecimiento deportivo. Ese legado, consideró, tendrá una dimensión material y otra vinculada con los valores que transmite el deporte.
“Lo más importante es el legado. Primero, el legado en los valores que deja el deporte en la provincia de Santa Fe; y, en segundo término, las obras que van a quedar para la ciudad y que los rafaelinos podrán utilizar durante mucho tiempo y para muchas cosas”, afirmó.
Pullaro destacó especialmente la versatilidad del nuevo complejo. Además de las competencias ciclísticas, señaló que el espacio central podrá destinarse a espectáculos deportivos, artísticos y culturales, ampliando significativamente las posibilidades de utilización.
Una oportunidad para el turismo y la economía regional
Uno de los puntos centrales de la mirada del gobernador estuvo relacionado con el movimiento económico que puede generar la llegada de deportistas, equipos, familiares y espectadores.
Según explicó, durante los Juegos será fundamental la capacidad hotelera y gastronómica de las ciudades anfitrionas, pero el efecto no debería agotarse en las jornadas de competencia. La infraestructura permitirá aspirar posteriormente a recibir nuevos acontecimientos nacionales e internacionales.
Pullaro planteó como perspectiva la posibilidad de organizar competencias nacionales de manera periódica y eventos internacionales, además de espectáculos dentro del microestadio. “Va a venir mucha gente a Rafaela y entre todos vamos a tener que estar preparados para poder gestionarlo”, sostuvo.
“Esto es crecimiento económico, trabajo, turismo y calidad de vida para toda la región”, sintetizó el gobernador.
Darle vida al predio después de los Juegos
Consultado sobre el futuro de las instalaciones, Pullaro señaló que será necesario definir su utilización junto al Municipio y las instituciones deportivas e intermedias.
“Lo vamos a charlar primero con el intendente y después con las instituciones. Hay que darle mucha vida. El Gobierno provincial tiene previstos los recursos para mantenerlo, pero el desafío que tenemos todos es que esto pueda generar mucho movimiento”, explicó.
La intención es que el complejo pueda albergar propuestas deportivas, culturales y artísticas, con una mirada que exceda los límites de Rafaela. Pullaro consideró que el departamento Castellanos y toda la región deberán incorporar el espacio como propio.
“Por más que esté emplazado en Rafaela, es una obra de carácter provincial y regional. Va a venir gente de Córdoba, de Santiago del Estero y de otros departamentos. La perspectiva de futuro de una obra de estas características es inmensa”, sostuvo.
Al momento de definir qué espera que quede en la memoria después de todo el proceso, Pullaro puso el acento en haber asumido un desafío que inicialmente generaba dudas.
“Primero, que nos animamos contra los que decían que no se podía”, afirmó. El gobernador mencionó como principales obstáculos la magnitud de la inversión, los plazos de las obras y la complejidad de la organización.
También defendió la capacidad del Estado para administrar los recursos y concretar proyectos de esta escala. “Teníamos que mostrar que el Estado también podía ser eficiente a la hora de gestionar los recursos públicos”, remarcó.
En materia organizativa, destacó la logística necesaria para recibir deportistas, equipos y contingentes escolares. Según indicó, alrededor de 3.000 escuelas participarán de distintas instancias vinculadas a los Juegos, con una importante presencia de niños, niñas y adolescentes.
Los valores del deporte como otro legado
Para Pullaro, la infraestructura constituye solamente una parte de lo que debería permanecer después de los Juegos. El otro legado, afirmó, está relacionado con los valores que la actividad deportiva puede transmitir especialmente a las nuevas generaciones.
“Queremos que queden la cultura del esfuerzo, la disciplina y la cultura del trabajo. Entender que, aunque practiques un deporte individual, sos parte de un equipo mucho más grande”, expresó.
El gobernador consideró que esos principios contribuyen a construir una sociedad mejor y planteó que la realización del evento permitirá demostrar que Santa Fe pudo asumir una competencia de gran escala internacional.
Con el nuevo velódromo ya inaugurado, Rafaela entra en la etapa definitiva de preparación para los Juegos Suramericanos. El desafío, según coincidieron las autoridades, comenzará también después de la competencia: llenar de actividad una infraestructura concebida para permanecer durante décadas y convertirla en una referencia para toda la región.