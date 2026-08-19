A 24 días de Santa Fe 2026

Candela Molina: la santafesina que representará a la Selección Argentina de Bochas en los Juegos Suramericanos

La atleta será una de las representantes nacionales en una competencia que reunirá a los mejores exponentes sudamericanos de la disciplina. Las bochas se disputarán del 13 al 17 de septiembre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.