Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Antorcha Suramericana llegó a Esperanza antes de continuar hacia Rafaela

Por razones climáticas, la llama fue recibida en el Arco de la Colonización junto a deportistas, embajadores y vecinos destacados de la ciudad. Este miércoles llegará a la cabecera del departamento Castellanos, donde se inaugurará el nuevo velódromo.