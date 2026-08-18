Entrevista

Gladys Rinaudo: "Los deportistas se tienen que sentir orgullosos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026"

El pádel tendrá su estreno histórico en los Juegos Suramericanos y se disputará del 22 al 25 de septiembre en Rafaela. La bicampeona mundial destacó el crecimiento de la disciplina y aseguró que el evento dejará un legado deportivo e infraestructura para las próximas generaciones.