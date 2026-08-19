Por razones climáticas

Rafaela: se suspende el recorrido de la Antorcha pero se mantiene la inauguración del Invencible Velódromo

Las condiciones climáticas obligaron a cancelar las actividades previstas al aire libre, mientras que el acto de apertura del nuevo escenario deportivo se realizará a las 13. Luego, el espacio recibirá el Campeonato Argentino Junior de Ciclismo.