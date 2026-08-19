Debido a las condiciones climáticas previstas para este miércoles, se suspendieron el recorrido de la Antorcha Suramericana por Rafaela y las actividades al aire libre que estaban programadas en distintos puntos de la ciudad. La inauguración del Invencible Velódromo Rafaela se mantiene a las 13, donde habrá un desfile del Fuego Suramericano en mano de los embajadores. Posteriormente el nuevo escenario será sede del Campeonato Argentino Junior de Ciclismo.
Rafaela: se suspende el recorrido de la Antorcha pero se mantiene la inauguración del Invencible Velódromo
Las condiciones climáticas obligaron a cancelar las actividades previstas al aire libre, mientras que el acto de apertura del nuevo escenario deportivo se realizará a las 13. Luego, el espacio recibirá el Campeonato Argentino Junior de Ciclismo.
El acto de inauguración se realizará en el nuevo velódromo, uno de los escenarios construidos para los XIII Juegos Suramericanos 2026, y contará con la presencia de autoridades y de embajadores deportivos. De esta manera, Rafaela podrá abrir oficialmente las puertas de una infraestructura deportiva de nivel internacional que quedará como legado para el desarrollo del ciclismo y otras disciplinas.
La Antorcha Suramericana, que tenía previsto recorrer distintos puntos de la ciudad antes de llegar al velódromo, no realizará ese camino ni se desarrollarán las propuestas previstas al aire libre pero sí habrá un recorrido con el Fuego Suramericano dentro del Velódromo . La decisión responde exclusivamente a las condiciones climáticas, con el objetivo de preservar la seguridad de quienes participan de las actividades.
Un escenario para el deporte de alto rendimiento
El Invencible Velódromo Rafaela cuenta con una pista cubierta de 250 metros de longitud, construida bajo estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI), y constituye una infraestructura inédita para la ciudad y de referencia para el ciclismo argentino.
El escenario cuenta además con 11 vigas de 70 metros de longitud, una superficie central de más de 2.000 metros cuadrados y tribunas tubulares para unos 400 espectadores. Su infraestructura fue pensada para recibir competencias, entrenamientos y actividades deportivas una vez finalizados los Juegos Suramericanos 2026.
Luego del acto inaugural, el velódromo tendrá su primera competencia oficial con el desarrollo del Campeonato Argentino Junior de Ciclismo, previsto a partir de las 14.30.
Los XIII Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.
Así, pese a la suspensión de las actividades al aire libre, Rafaela mantiene una jornada central en la cuenta regresiva hacia los Juegos: la apertura de un nuevo escenario que será protagonista del evento y que continuará formando parte de la vida deportiva de la ciudad mucho después de septiembre.