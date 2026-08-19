Juegos Suramericanos

Inauguraron el “Invencible Velódromo” de Rafaela: "Disfrutemos mucho de esto y seamos los protagonistas”

Maximiliano Pullaro, Leonardo Viotti, Lisandro Enrico y Alcides Calvo participaron de la inauguración de la nueva infraestructura deportiva. Los funcionarios resaltaron la magnitud de la obra, su importancia para el evento deportivo y el impacto que tendrá para las futuras generaciones de la ciudad.