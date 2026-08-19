La ciudad de Rafaela vivió una jornada histórica con la inauguración de su nuevo velódromo, una de las principales obras construidas en el marco de los Juegos Suramericanos 2026. Durante el acto, autoridades provinciales y locales coincidieron en destacar la magnitud de la infraestructura, la inversión realizada y el legado que permanecerá en la ciudad una vez finalizada la competencia.
Inauguraron el “Invencible Velódromo” de Rafaela: "Disfrutemos mucho de esto y seamos los protagonistas”
Maximiliano Pullaro, Leonardo Viotti, Lisandro Enrico y Alcides Calvo participaron de la inauguración de la nueva infraestructura deportiva. Los funcionarios resaltaron la magnitud de la obra, su importancia para el evento deportivo y el impacto que tendrá para las futuras generaciones de la ciudad.
El gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Leonardo Viotti, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y el senador provincial Alcides Calvo pusieron además en valor la continuidad del proyecto entre diferentes administraciones provinciales y el trabajo conjunto que permitió finalizar las obras.
Calvo: “Un verdadero sueño para Rafaela”
Durante su intervención, Alcides Calvo destacó la importancia de contar con un Estado provincial presente y remarcó la decisión de llevar un acontecimiento de estas características a Rafaela.
“Esto es gracias a tener un Estado provincial que está presente y que cumple con lo que es importante para su gente. Que estos Juegos puedan realizarse en Rafaela, cuando generalmente este tipo de eventos se desarrollan en grandes ciudades, solamente se logra con mucha decisión política y mucho esfuerzo”, expresó.
El senador sostuvo que la mirada debe trascender el desarrollo inmediato de los Juegos y proyectarse hacia el futuro. “No hay que pensar solamente en hoy, sino también en las futuras generaciones. Muchas gracias por hacer realidad un verdadero sueño para Rafaela”, agregó.
Enrico destacó que la obra se terminó “en tiempo y forma”
Por su parte, Lisandro Enrico resaltó la decisión política que atravesó las gestiones de Omar Perotti y Maximiliano Pullaro y permitió sostener el proyecto hasta su concreción.
El funcionario explicó que la construcción de la pista demandó materiales específicos, incluidos elementos importados de otros países, debido a las exigencias técnicas que presenta una infraestructura deportiva de estas características.
“Fue una inversión importante para la provincia de Santa Fe. Hay que agradecer a los trabajadores y a la empresa de Rafaela que llevaron adelante los trabajos. Acá está la obra terminada en tiempo y forma”, afirmó Enrico.
Viotti: “Es un día de mucha emoción para Rafaela”
El intendente Leonardo Viotti definió la inauguración como una jornada de fuerte significado tanto para Rafaela como para la provincia y aseguró que la ciudad incorpora una infraestructura que permitirá proyectar numerosos acontecimientos más allá de los Juegos Suramericanos.
“Hoy es un día de mucha emoción para Rafaela y para la provincia, porque estamos ante el velódromo más moderno del mundo”, sostuvo el mandatario local. También remarcó que las características del edificio permitirán utilizarlo para otras propuestas deportivas y eventos.
“Esta infraestructura va a permitir no solamente desarrollar los Juegos Suramericanos, sino muchos más eventos deportivos. Este techo también nos permitirá realizar muchos eventos, como Rafaela está acostumbrada, y para nosotros es un orgullo”, señaló.
Viotti destacó que el proyecto no se limitó exclusivamente al velódromo. Paralelamente se ejecutaron diferentes intervenciones complementarias que modificaron el entorno de este sector de la ciudad.
Entre ellas mencionó pavimento, ciclovías, parquización y lagunas de retardo, además de otras obras relacionadas con la infraestructura necesaria para acompañar el nuevo escenario deportivo. “No son obras pequeñas, sino que cambian la vida de los rafaelinos. La zona oeste se ve transformada por todas estas intervenciones”, manifestó.
Pullaro: “En Santa Fe hay políticas de Estado”
El gobernador Maximiliano Pullaro puso el foco en la dimensión de la obra y en la decisión de sostener una política pública que había comenzado durante la administración anterior.
“Dentro de este velódromo se puede ver la inmensidad de la obra, que en Santa Fe vamos a disfrutar muchísimo y que va a quedar para fortalecer el deporte”, sostuvo.
Pullaro recordó que la iniciativa para desarrollar los Juegos Suramericanos comenzó durante la gestión del exgobernador Omar Perotti, junto a los intendentes de las ciudades involucradas. Con el cambio de administración provincial, explicó, se decidió mantener el proyecto.
“En Santa Fe hay políticas de Estado. Omar Perotti, junto con intendentes, propuso llevar adelante los Juegos Suramericanos en la provincia y, cuando se produjo el cambio de gobierno, hubo continuidad de esas políticas públicas”, afirmó.
El gobernador señaló además que la inversión se sostuvo en un contexto económico complejo para Santa Fe y destacó la importancia de administrar correctamente los fondos públicos.
“En un momento muy difícil económicamente para la provincia, nos propusimos invertir en toda esta infraestructura y en este evento deportivo. Podemos demostrar que la inversión pública puede ejecutarse de manera eficiente”, expresó.
Pullaro convocó finalmente a los santafesinos y, especialmente, a los rafaelinos a involucrarse con las actividades que se avecinan. “Disfrutemos mucho este evento deportivo, seamos protagonistas y empecemos a prepararnos porque los Juegos van a llegar dentro de pocos días”, indicó.
Una infraestructura que permanecerá después de los Juegos
La inauguración representó uno de los pasos centrales en la preparación de Rafaela para recibir los Juegos Suramericanos, pero los discursos coincidieron en mirar más allá de la competencia.
El nuevo velódromo y las obras complementarias fueron presentados como una inversión destinada a permanecer durante las próximas generaciones, con potencial para albergar nuevas competencias, actividades deportivas y eventos de diferente escala.
Para las autoridades, el desafío será ahora aprovechar una infraestructura que modifica el perfil deportivo de Rafaela y que, desde su inauguración, pasa a formar parte del patrimonio de la ciudad.