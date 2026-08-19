Juegos Suramericanos 2026

Llegó el fuego suramericano a Rafaela y realizó el recorrido dentro del velódromo

La Llama, llegada desde Bolivia, tuvo un emotivo recorrido dentro del velódromo rafaelino y pasó por las manos de representantes del deporte, Bomberos, salud y familiares vinculados a la historia local. El tramo final reunió a campeones olímpicos, autoridades y culminó con el atleta Tomás Mondino.