La Antorcha tuvo su recorrido dentro del velódromo de Rafaela en una ceremonia que reunió al deporte con distintos representantes de la comunidad. La Llama, proveniente de Bolivia, fue pasando de mano en mano hasta llegar al tramo final, protagonizado por Tomás Mondino.
Llegó el fuego suramericano a Rafaela y realizó el recorrido dentro del velódromo
La Llama, llegada desde Bolivia, tuvo un emotivo recorrido dentro del velódromo rafaelino y pasó por las manos de representantes del deporte, Bomberos, salud y familiares vinculados a la historia local. El tramo final reunió a campeones olímpicos, autoridades y culminó con el atleta Tomás Mondino.
El recorrido comenzó con Natalia Vera, referente del ciclismo, y continuó con Carlos Tartaglia. Luego recibió la Antorcha Edgardo Buscher, en representación de Bomberos, antes de entregársela a Silvina Toledo, enfermera.
Un recorrido con fuerte presencia de la comunidad
La siguiente protagonista fue Estella Orellana, mamá de Ezequiel Mandrile, quien recibió la Llama como parte de una secuencia que combinó referentes sociales y deportivos. Posteriormente, la Antorcha llegó a Lucas Miretti, referente del ciclismo, y después pasó a manos del ciclista Norberto Capella.
El siguiente relevo fue Yoel Vargas, quien participó como embajador de los Juegos Suramericanos. Desde allí comenzó uno de los momentos deportivos más destacados de la ceremonia, con la participación de dos nombres históricos del ciclismo argentino.
La Llama llegó primero a Walter Pérez, actualmente vinculado a la Selección Argentina, y luego a Juan Curuchet. Ambos quedaron para siempre en la historia del deporte nacional como campeones olímpicos en 2008.
Después de ese tramo, la Antorcha fue entregada al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y posteriormente al intendente de Rafaela. Las autoridades formaron parte así de los últimos relevos realizados dentro del velódromo.
El encargado de completar la secuencia fue Tomás “Tomi” Mondino, representante del atletismo. Con su participación se cerró un recorrido que unió a deportistas, campeones olímpicos, representantes de servicios esenciales, autoridades y referentes de la comunidad rafaelina.