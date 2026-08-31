Tras la emoción que significó su inauguración para el deporte santafesino y, en particular, para la familia del handball, el mediodía del sábado dio paso a la competencia. El nuevo escenario deportivo del sur de la ciudad recibió tres partidos correspondientes a la primera fase de la edición 2026 de la Copa Santa Fe.
El nuevo estadio santafesino tuvo su estreno competitivo con tres partidos de la Copa Santa Fe
El escenario recibió tres encuentros de la primera fase del certamen provincial, además de exhibiciones de los seleccionados de la Asociación Santafesina de Handball.
La jornada comenzó con un duelo femenino entre equipos del norte provincial. Pumas de Avellaneda se impuso con comodidad ante Belgrano de Reconquista por 38 a 21.
En el segundo turno, IL Péretz derrotó a Almagro de Rafaela por 37 a 15, también en la rama femenina.
El cierre estuvo a cargo de los equipos masculinos de Ministerio y Almagro, que protagonizaron un partido parejo y emocionante. El conjunto de Santo Tomé terminó imponiéndose 30 a 27.
Además de los tres encuentros oficiales, la jornada contó con exhibiciones de los seleccionados de la Asociación Santafesina de Handball, tanto en la rama femenina como masculina y en diferentes categorías.
Así, el nuevo espacio deportivo de la capital provincial pasó rápidamente de la inauguración a la acción y comenzó a recibir competencia oficial, en una jornada que reunió a clubes y seleccionados santafesinos.