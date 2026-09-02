Santa Fe dará un nuevo paso en la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la inauguración de su Villa Suramericana, el complejo que será destinado al alojamiento de deportistas durante la competencia.
Santa Fe inaugura su villa deportiva y se prepara para recibir a las delegaciones
Este miércoles a las 9 quedará inaugurada la Villa Suramericana en barrio Esmeralda Este II, en la capital provincial. Con 334 unidades y capacidad para 1.336 personas, será uno de los principales espacios de alojamiento durante el evento continental.
La inauguración será este miércoles a las 9, en el complejo ubicado en el barrio Esmeralda Este II. De esta manera, la Villa Suramericana de Santa Fe se sumará a la recientemente habilitada en Rosario, que junto con la de Rafaela conformarán el sistema oficial de alojamiento de las delegaciones durante los Juegos.
Ubicada en el barrio Esmeralda Este II, en el sector comprendido por Bv. French, Las Heras y Belgrano, la obra ocupa un predio de 76.000 metros cuadrados y reúne 334 unidades habitacionales, con capacidad para 1.336 camas.
La puesta en funcionamiento del espacio representa uno de los hitos de infraestructura de cara al acontecimiento deportivo que tendrá a Santa Fe, Rosario y Rafaela como sedes.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sedes de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas, en un evento que movilizará además a entrenadores, oficiales, equipos técnicos, prensa y personal de organización.
Un complejo pensado para las delegaciones
La Villa fue diseñada para concentrar en un mismo espacio los servicios necesarios para el desarrollo cotidiano de las delegaciones. Su funcionamiento se estructura en tres grandes áreas: residencial, internacional y operativa.
La zona residencial será el corazón del complejo durante los Juegos. Allí estarán los espacios destinados al alojamiento y a la atención diaria de los atletas, junto con comedores, policlínicos, gimnasios, sectores de convivencia, atención a delegaciones y servicios generales.
La zona internacional estará orientada a la interacción con visitantes, instituciones y medios de comunicación. Contará con espacios de gastronomía ligera, tiendas, servicios turísticos, centro de internet y la Plaza de Ceremonias.
A su vez, el sector operativo concentrará la logística necesaria para garantizar el funcionamiento del predio, con control de accesos, centro de bienvenida, gestión de pases, transporte y soporte técnico.
De esta manera, el complejo fue concebido para ofrecer un sistema integral de alojamiento y servicios, bajo parámetros acordes a los estándares utilizados en grandes competencias deportivas internacionales.
334 viviendas para recibir a los protagonistas
El desarrollo habitacional está conformado por cinco frentes de obra que, en conjunto, completan las 334 unidades previstas para alojar a las delegaciones.
Las viviendas son dúplex, con planta baja y un piso superior. En la planta baja cuentan con estar-comedor, cocina-lavadero y baño toilette, mientras que en la planta alta se distribuyen dos dormitorios y un baño completo.
Del total, 10 unidades fueron adaptadas para personas con discapacidad y se desarrollaron íntegramente en planta baja, con características específicas para facilitar su accesibilidad y uso.
La apertura del complejo marcará así otro momento clave en la preparación de Santa Fe para recibir a los protagonistas del evento continental. Con las obras de infraestructura y los espacios destinados a las distintas delegaciones avanzando hacia su puesta a punto, la provincia entra en la etapa final de la cuenta regresiva para los Juegos.
La Villa de Santa Fe integrará, junto con los complejos de Rosario y Rafaela, el sistema oficial de alojamiento de los XIII Juegos Suramericanos, que durante septiembre convertirán a la provincia en escenario de una de las principales competencias deportivas del continente.