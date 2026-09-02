Legado deportivo

La Villa Suramericana no quedará vacía: quiénes se alojarán después de los Juegos

Luego de los Suramericanos, el complejo recibirá a los estudiantes que participarán de los Juegos Deportivos de la UTN 2026. Una vez concluida esta etapa, las viviendas serán reacondicionadas y posteriormente sorteadas por la Provincia entre los vecinos que cumplan con los requisitos establecidos.