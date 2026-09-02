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La Villa Suramericana no quedará vacía: quiénes se alojarán después de los Juegos

Luego de los Suramericanos, el complejo recibirá a los estudiantes que participarán de los Juegos Deportivos de la UTN 2026. Una vez concluida esta etapa, las viviendas serán reacondicionadas y posteriormente sorteadas por la Provincia entre los vecinos que cumplan con los requisitos establecidos.

Las instalaciones serán utilizadas de manera inmediata después de los Suramericanos. Crédito: Fernando Nicola.Las instalaciones serán utilizadas de manera inmediata después de los Suramericanos. Crédito: Fernando Nicola.
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La inauguración de la Villa Suramericana dejó además un anuncio sobre su uso inmediato una vez finalizados los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El complejo recibirá a los estudiantes que participarán de los Juegos Deportivos de la UTN, que comenzarán el 6 de octubre.

La infraestructura preparada para recibir a las delegaciones internacionales tendrá continuidad apenas termine la competencia continental. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional serán los próximos en utilizar las instalaciones y se alojarán allí durante el desarrollo de sus propios Juegos Deportivos.

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Durante la inauguración, Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, explicó que el destino habitacional de las unidades será definido una vez que finalicen los distintos eventos previstos. “Una vez que terminen de usar los atletas a la vivienda hay que volver a mejorarla, pintarlas,acomodarlas y sí se sortean para la demanda general de la población”, señaló.

Para acceder a las viviendas una vez finalizada su utilización deportiva, los interesados deberán inscribirse en el registro correspondiente y cumplir con las condiciones establecidas, entre ellas no contar con otro inmueble, conformar un grupo de al menos dos personas y acreditar ingresos.

Juegos Universitarios

La llegada de los universitarios será prácticamente inmediata. Los Juegos Deportivos de la UTN 2026 comenzarán el 6 de octubre y reunirán a estudiantes de las 30 Facultades Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional.

La Provincia anunció el uso posterior de las viviendas del complejo deportivo. Crédito: Flavio Raina.La Provincia anunció el uso posterior de las viviendas del complejo deportivo. Crédito: Flavio Raina.

De esta manera, Alejandro Tofolo, decano de la UTN, destacó que durante seis días se desarrollarán distintas disciplinas, entre ellas fútbol masculino y femenino, básquet de tres, fútbol de salón, ajedrez y vóley.

La posibilidad de que los universitarios se alojen en el complejo surgió a partir de un acuerdo entre la UTN, la Provincia, el Ministerio de Educación y el comité organizador de los Juegos.

Según explicó Tofolo, la propuesta fue impulsada desde la Universidad y contar con alojamiento fue fundamental para poder realizar el encuentro en Santa Fe. Asimismo, remarcó que será una experiencia especial para la institución, ya que será la primera vez que los Juegos Deportivos de la UTN se desarrollen en una sede de una Facultad Regional.

Tras los eventos deportivos, las viviendas serán reacondicionadas y sorteadas. Crédito: Flavio Raina.Tras los eventos deportivos, las viviendas serán reacondicionadas y sorteadas. Crédito: Flavio Raina.

Obras y legado

El uso de la Villa permitirá darle continuidad a la infraestructura prácticamente sin interrupciones entre una competencia y otra. Tofolo destacó justamente esa posibilidad y vinculó el acuerdo con el concepto de legado que dejan las obras realizadas para los Juegos Suramericanos. “Se habla tanto del legado y desde UTN como que lo ya lo aprovechamos en el minuto cero”, sostuvo.

Las viviendas forman parte de la infraestructura preparada para el evento. Crédito: Fernando Nicola.El complejo será utilizado por universitarios durante los Juegos Deportivos de la UTN. Crédito: Fernando Nicola.

En esa línea, agradeció a la Provincia y valoró que ambas partes hayan podido trabajar en conjunto para encontrar un destino inmediato para las instalaciones.

Así, la Villa tendrá actividad prácticamente sin interrupciones: primero alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos y, una vez terminada esa competencia, será el turno de los universitarios de la UTN.

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