Casilda fue escenario del recorrido de la Antorcha Suramericana, en la previa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde se vivió una verdadera fiesta deportiva. Participaron de la ceremonia el intendente Guillermo Franchella; el secretario de Gobierno, Horacio Distefano; y el Diputado Provincial y ex Piloto de Automovilismo, Edgardo “Fido” Porfiri.
Casilda fue protagonista de una jornada histórica con la llegada de la llama de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Familias, estudiantes, chicos y vecinos se encontraron en la Plaza Casado de los Mástiles de esalocalidad del departamento Caseros, donde compartieron una tarde cargada de emoción junto agrandes deportistas.
El futbolista casildense Leandro “Beto” Armani fue el encargado de iniciar el recorrido en la intersección de Lisandro de la Torre y 9 de Julio, exhibiendo el fuego sagrado que llegará a la ciudad de Rosario el próximo 12 de septiembre. Asimismo, estuvo acompañado por distintos referentes del deporte como Silvia Spallanzani, vinculada al atletismo; Rodolfo Swegler, José Rivero, Mónica Gherardi, Lucas Del Piccolo y Federico Grabich, referentes de la natación y del deporte; y Eugenia Arauz, representante del triatlón.
La jornada contó con diversas propuestas para todas las edades, entre ellas realidad virtual, simuladores, mini golf, fútbol tenis, eGames y estaciones de arte, que permitieron acercar el espíritu de los Juegos a nuestra ciudad y convertir, una vez más, el espacio público en un lugar de encuentro, participación y disfrute para toda la comunidad.
“Acompañar el deporte es acompañar a quienes todos los días trabajan para superarse, crecer y llevar el nombre de Casilda cada vez más lejos.”, expresó el intendente Franchella.