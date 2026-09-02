Del 22 al 25 de septiembre

La escalada deportiva debutará como disciplina oficial en los Juegos Suramericanos

El deporte, que es olímpico desde Tokio 2020, tendrá su primera vez en la categoría mayores en Santa Fe 2026. El Instituto Superior de Educación Física N° 27 de la capital provincial será el epicentro de la actividad con sus modalidades velocidad, boulder y dificultad. Las estructuras, únicas en Latinoamérica, quedarán como legado para la práctica deportiva.