La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con sede en Casilda, volverá a ponerse al frente de un desafío de gran magnitud: formará parte activa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, a través de un acuerdo específico que la posiciona como centro de derivación ante urgencias médico-veterinarias y que además abrirá una oportunidad única para sus estudiantes, que participarán como voluntarios en las disciplinas ecuestres del evento.
Juegos Suramericanos: la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda será centro de derivación
Se trata de un convenio entre la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026 y la UNR. A partir de ello, los estudiantes podrán colaborar con cualquier urgencia médico-veterinaria que pueda presentarse durante las jornadas de competencia.
El convenio firmado entre la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026 y la UNR —con la participación directa de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda—, da forma a un Programa de Colaboración Recíproca en Salud Animal pensado para acompañar a los equinos que compitan en las pruebas ecuestres, que se desarrollarán en el Jockey Club Rosario.
El acuerdo refleja el trabajo articulado entre la Facultad, la Universidad y la organización del evento, que supieron aprovechar los espacios y momentos oportunos para dar forma a una iniciativa que beneficia a todas las partes.
Uno de los puntos centrales es que la Facultad se constituye como centro de derivación apto para atender cualquier urgencia médico-veterinaria que pueda presentarse durante las jornadas de competencia. Su tarea consistirá en sostener guardias en el Hospital de la Facultad, listos para recibir y atender a los animales que requieran una intervención de mayor complejidad, ya sea cirugía, internación o estudios diagnósticos.
De esta manera, la Facultad ofrece su capacidad instalada y la experiencia de sus profesionales para dar respaldo a un evento de escala internacional, garantizando que cualquier equino que lo necesite pueda ser trasladado y recibido en condiciones adecuadas para su tratamiento.
El convenio contempla, además, la participación de estudiantes avanzados de la carrera de Medicina Veterinaria, que se sumarán como voluntarios en las disciplinas ecuestres, asistiendo al equipo veterinario a cargo de la cobertura sanitaria del evento. Se trata de una oportunidad que la propia Facultad se encargó de gestionar para que sus alumnos puedan vivir de cerca un evento de la magnitud de unos Juegos Suramericanos.
La participación de los estudiantes tendrá un carácter exclusivamente formativo y de colaboración, y se desarrollará siempre bajo la supervisión directa de los profesionales responsables. Acompañarán las tareas vinculadas a la atención de los equinos.
El decano de Veterinarias, Mariano Garate, sostuvo que “más allá de los aspectos operativos, lo que distingue a este acuerdo es la forma en que se logró conjugar los intereses y las posibilidades de cada uno de los actores involucrados”.
Asimismo, subrayó que “la organización de los Juegos Suramericanos, el gobierno de la provincia y la Facultad de Ciencias Veterinarias trabajaron en conjunto para encontrar el modo de que el evento cuente con la cobertura sanitaria que requiere, sin resignar la formación práctica de los futuros profesionales.
Finalmente, Garate indicó que “de esta manera, la Facultad sigue sosteniendo su compromiso de formar futuros profesionales capaces de desenvolverse con solvencia en contextos de alta exigencia, acercando a sus estudiantes a experiencias que exceden el aula y el campo de práctica habitual”.