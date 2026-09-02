Sumará voluntarios

Juegos Suramericanos: la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda será centro de derivación

Se trata de un convenio entre la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026 y la UNR. A partir de ello, los estudiantes podrán colaborar con cualquier urgencia médico-veterinaria que pueda presentarse durante las jornadas de competencia.