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Pujato se sumó a la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos con el paso del Fuego

La localidad vivió una jornada de deporte, entretenimiento y reconocimiento a referentes locales, en una nueva escala del recorrido provincial rumbo a Santa Fe 2026. El Fuego Suramericano continúa ahora hacia Funes.

La Antorcha fue acompañada por destacados representantes vinculados con la historia deportiva de Pujato. La Antorcha fue acompañada por destacados representantes vinculados con la historia deportiva de Pujato.
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Pujato fue este miércoles una nueva protagonista del recorrido de la Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El Fuego Suramericano llegó a la localidad y reunió a vecinos, familias y deportistas en el Parque Recreativo Julián de Bustinza, donde se desarrollaron distintas propuestas para acercar el espíritu de la competencia a la comunidad.

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Durante la jornada, el público pudo disfrutar de experiencias inmersivas, eGames, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte, en una propuesta pensada para compartir el espíritu deportivo de los Juegos y vivir de manera anticipada la llegada del evento continental.

Pujato se sumó a la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos con el paso del FuegoEl Fuego Suramericano llegó a la localidad y reunió a vecinos, familias y deportistas en el Parque Recreativo Julián de Bustinza, donde se desarrollaron distintas propuestas para acercar el espíritu de la competencia a la comunidad.

Referentes del deporte acompañaron el recorrido

La Antorcha fue acompañada por destacados representantes vinculados con la historia deportiva de Pujato. Entre ellos estuvieron Belén Marelli, campeona nacional de patín artístico; Juan Cristian “Cepi” Yñíguez, campeón mundial de kickboxing; Daniel Fagiani, exfutbolista surgido de Newell's Old Boys con trayectoria en Argentina y España; Enzo Bulleri, exjugador de Newell's y River Plate y campeón del Torneo Nacional de 1981; Adrián “Nani” Gatti, exfutbolista profesional y referente del Club Atlético Pujato; y Rodrigo Rogani, expiloto y campeón de la Fórmula Renault Argentina.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países para competir en 43 deportes y 60 disciplinas. Con su paso por Pujato, el Fuego Suramericano volvió a acercar esa celebración a una comunidad del interior provincial.

Pujato se sumó a la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos con el paso del FuegoDurante la jornada, el público pudo disfrutar de experiencias inmersivas, eGames, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte.

El recorrido continúa

Tras su paso por Pujato, la Antorcha Suramericana continuará su recorrido por la provincia y tendrá como próxima parada Funes, donde seguirá la cuenta regresiva hacia el inicio de los Juegos.

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