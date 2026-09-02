Exultante y por momentos bromista, siempre reflexivo, estuvo este primaveral miércoles el gobernador Maximiliano Pullaro en una rueda de prensa con periodistas de la ciudad de Santa Fe, luego de que fueran parte de una recorrida por la flamante Villa Suramericana, en barrio Esmeralda Este II, en la capital provincial.
Pullaro no quiere por ahora hablar de candidaturas y menos del tema de vices
Busca que el foco público esté sobre su gestión. Elogios a la estabilidad macro económica del país y a la propia gestión "eficiente" del Estado santafesino. El gobernador se muestra victorioso antes de los Juegos Suramericanos, mientras inaugura obras y exhibe datos.
Las preguntas fueron amplia e incluyeron tanto la visión del gobernador sobre asuntos de políticas públicas nacionales como provinciales, así como de cuestiones vinculadas a las elecciones de 2027 que hábilmente esquivó.
El jefe de la Casa Gris desafió a los cronistas, antes de que se enciendan cámaras y micrófonos, con una pregunta retórica: "¿y, qué les parece? ¿está linda Santa Fe, no?". Fueron las primeras risas de unas declaraciones que fueron del contexto festivo de la escena deportiva internacional cercana a la dura realidad diaria. "La gente no llega a fin de mes" y "la está pasando mal", dijo..
Sostuvo que cada dirigente político desde el lugar que ocupe en el estado "se tiene que ocupar" de dar una respuesta. Y aseguró: "tenemos que lograr generar trabajo para que la gente también pueda crecer económicamente", al describir al situación macroeconómica nacional estable.
Sobre la sanción reciente de un nuevo Código Electoral en la Provincia, afirmó que "el Poder Ejecutivo no intervino en el debate" y optó por no dar definiciones respecto de la chance de que sea precandidato a su reelección como gobernador.
Dijo que no lo había aún decidido y con ello esquivó dar precisiones respecto de si en Unidos se piensa (o no) en un esquema en el que, en las Paso, haya más de una precandidata a vicegobernadora junto a su nombre y apellido como aspirantes a la Casa Gris.
Pidió mirar la gestión y mostró datos fuertes. "Los juegos están también cambiando la ciudad", sostuvo y recordó que la obra pública provincial se ejecuta con un 20% por debajo de lo previsto. De paso, comparó: "el Estado puede ser eficiente y hacer obra pública".
El tema convocante fue el conjunto de viviendas que alojará a los deportistas, pero en la lista de aspectos a mirar por los santafesinos de la capital provincial el gobernador propuso más fotos: la inversión en el desagüe cloacal que "es la más alta en Latinoamérica", la ampliación del bulevar Tacca que en el futuro se continuará y hará "que se alargue el Parque Sur" y la inauguración de viviendas.
"Vienen buenos momentos para Santa Fe", expresó y destacó que desde diciembre Santa Fe tendrá como Rosario el sistema "Lince" de video vigilancia y reconocimiento facial.
La hora de la arquitectura
El gobernador aseguró que en materia de obras públicas se pasará de una fuerte inversión en rutas e infraestructura, que era urgente, a una ejecución de obras de arquitectura en los ámbitos urbanos, que tendrá un efecto multiplicador mayor en materia de puestos de trabajo.
- ¿Ya hay proyectos para alguna lugar específico?
- Sí, tenemos proyectos con el intendente (Juan Pablo Poletti), y también en muchos lugares de la provincia de Santa Fe. En 30 meses de gestión, invirtimos lo mismo en gastos de capital, en obras, que en los últimos 8 años en la provincia.
Y lo hicimos en un momento que había recesión económica, que había inflación, caída de la coparticipación y caída de la recaudación. Lo que viene para la provincia de Santa Fe son buenos momentos porque la provincia está muy sólida económicamente, financieramente, tiene la mejor calificación de todas las provincias de la República Argentina.
- ¿Qué tipo de obras se van a hacer?
- Vamos a invertir mucho en obras de arquitectura porque es la obra que más trabajo da. Nosotros en este tiempo y en este en estos 30 meses tuvimos que reparar mucho rutas, que son las obras más caras que hay en la provincia, pero también que llevan menos mano de obra, pero bueno había que hacerlo. Ahora vamos a encarar un programa de obra pública más asociado a la arquitectura que nos permite a nosotros sostener la obra pública, hay la mano de obra en la obra pública. Hay 40 000 santafesinos que de manera directa o indirecta viven de la obra pública.
Cada peso que se pone en la obra pública se multiplica por cuatro y no solo cambia los entornos, sino que mejora la calidad de vida, es desarrollo, también es igualdad.
Por eso estamos convencidos que es el camino que tiene que transitar la provincia y lo hicimos en el momento más difícil, con lo cual vienen cosas muy lindas para Santa Fe, vienen cosas buenas para la provincia de Santa Fe.
- ¿Cómo ve Santa Fe en ese contexto nacional difícil?
- Hay que esforzarse mucho en este momento en Santa Fe para que cuando venga un repunte de la economía a nivel nacional. Por la minería y por la energía va a venir, naturalmente. Argentina ya no necesita más dólares. Antes los necesitaba solo se los sacaban al campo. Ahora, a los dólares los van a generar la energía y la minería. Eso cambia la matriz. Entonces, esos dólares los tienen que poner en desarrollo, en infraestructura. No es una idea mía: los países desarrollados ponen plata en infraestructura y apuestan a la industria.
- ¿Usted cree que así también lo entiende el presidente? Solo hay recortes en infraestructura y las políticas energéticas y las importaciones están afectando a la industria.
- Yo lo hablo, cada vez que puedo. Y siempre todas mis miradas son desde Santa Fe. Es una provincia que tiene 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios, 2.100 cooperativas y siempre, siempre, va a ser una mirada de defensa de la industria, pero una defensa cerrada de la industria.
Vengo de un pueblo que teníamos una industria frigorífica y una industria textil y y más de la mitad del pueblo vivía de eso y el resto del campo. No me sale otra cosa. En mi lugar, la gente que conozco nunca estaba viendo de poner la plata en el mundo de la finanzas para ver si ganaba o para ver si perdía.
Esos dólares que sobran no tienen que ir al mundo de las finanzas, tienen que ir claramente al desarrollo de la infraestructura. Si es así, vamos a tener una oportunidad de que Argentina en los próximos 60 años sea una de las potencias del mundo y, si no es así, va vamos a volver a fracasar
Lucha contra la inseguridad
El gobernador sostuvo que los homicidios por conflictos interpersonales bajaron un 80% y el 75% los delitos contra la propiedad. Que en "cien años" en la Provincia se había construido en total 3.400 celdas en cárceles. Y que su gobierno hará en cuatro "casi 4.000". "El desafío es que no queden presos en comisaría. Eso va a ir de a poco en función de la proyección", sostuvo.
En Rosario "teníamos cerca de 30 homicidios por mes hace 3 años atrás y el mes pasado tuvimos tres solamente, por motivos interpersonales y están esclarecidos".