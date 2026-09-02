Definiciones políticas en Santa Fe

Pullaro no quiere por ahora hablar de candidaturas y menos del tema de vices

Busca que el foco público esté sobre su gestión. Elogios a la estabilidad macro económica del país y a la propia gestión "eficiente" del Estado santafesino. El gobernador se muestra victorioso antes de los Juegos Suramericanos, mientras inaugura obras y exhibe datos.