Mensaje a la Legislatura

El Ejecutivo de Santa Fe propone crear un Cuerpo de Defensores Públicos para casos especiales

Se plantea la creación de ocho cargos en el ámbito de la Defensoría General. Podrán intervenir en defensa de policías involucrados en casos de violencia institucional. Pero también, en un abanico de situaciones particulares que impliquen una "intervención institucional diferenciada".