Santa Fe sigue completando el mapa de infraestructura que recibirá a los Juegos Suramericanos 2026. Este sábado fue inaugurado en Recreo el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, un escenario que no solo tendrá protagonismo durante la competencia continental, sino que fue concebido con la mirada puesta en los próximos años.
Un centro de tiro que mira al mundo: la apuesta de Santa Fe que sorprendió a un tres veces olímpico
El Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo fue inaugurado en Recreo y será sede de los Juegos Suramericanos. Federico Gil destacó sus características y su potencial para recibir futuras competencias internacionales.
La magnitud de la obra quedó reflejada en las palabras de uno de los referentes del tiro deportivo argentino. Federico Gil, representante olímpico argentino en tres oportunidades, recorrió las instalaciones y no dudó en ponerlas en perspectiva con los escenarios que conoció a lo largo de su carrera.
“No existe a nivel mundial un predio con estas características”, afirmó.
El deportista destacó que el nuevo centro cuenta con tecnología de última generación para blancos de 25, 50 y 10 metros, además de instalaciones destinadas a las distintas modalidades de escopeta.
Para quienes no están familiarizados con la disciplina, explicó Gil, puede resultar difícil dimensionar lo que significa contar con un espacio de estas características. Para los tiradores, en cambio, representa una transformación concreta en las posibilidades de entrenamiento y competencia.
“Lo que ha ocurrido hoy acá en Recreo, inaugurar un club de tiro con las características que esto tiene realmente para la ciudad, para el país y la región es espléndido”, sostuvo.
De Recreo al calendario internacional
El centro fue construido como parte de la infraestructura que Santa Fe prepara para los Juegos Suramericanos, pero su horizonte excede la competencia que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre.
Ese es uno de los aspectos que más destacó Gil durante la inauguración. Según su mirada, una instalación de este nivel puede convertir a Recreo y Santa Fe en anfitriones habituales de competencias de la disciplina.
“Esto hoy se constituye, por lo pronto a nivel regional, en el centro de tiro más moderno del mundo”, sostuvo.
Y anticipó: “Automáticamente, como se terminen los Juegos Suramericanos, Recreo y Santa Fe van a empezar a ser sede de Sudamericanos, de campeonatos continentales, que es lo normal”.
La posibilidad de darle continuidad a la infraestructura construida para los Juegos es justamente uno de los objetivos que plantea la provincia. La experiencia de los Suramericanos, además, ya abrió la puerta a nuevos acontecimientos deportivos de jerarquía continental.
Una obra pensada como legado
La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, ubicó al nuevo centro dentro del plan de 21 obras de infraestructura deportiva desarrolladas para el evento.
“Un orgullo este nuevo centro de tiro deportivo internacional que va a congregar a deportistas y atletas en el marco de los Juegos Suramericanos”, señaló.
Para la funcionaria, el concepto de legado no se limita a las instalaciones que quedarán una vez finalizadas las competencias.
“Cuando hablamos de legado hablamos, por supuesto, de infraestructura deportiva, de las villas, de las viviendas, que quedan para todos los santafesinos, pero también del conocimiento que nos queda a nosotros como organización”, explicó.
Coudannes consideró que ese aprendizaje permitirá a la provincia seguir posicionándose como sede de acontecimientos internacionales.
“Nos posibilita hoy también ser sede en Rosario de los Panamericanos Junior en 2029”, destacó, y remarcó el objetivo de consolidar a Santa Fe “como la capital del deporte, pero también como la capital de los eventos internacionales”.
Entrenar sin tener que irse del país
Gil puso el foco también en un aspecto que conoce de primera mano: las dificultades que enfrentan los deportistas argentinos para entrenarse al mismo nivel que sus rivales internacionales.
“Cuando nosotros competíamos, para poder irme a entrenar y competir a los Juegos Olímpicos que fuere, tenía que viajar y pasarme 60, 80, 90, 120 días en el exterior para competir en las mismas condiciones en que lo iba a hacer en el evento determinado”, recordó.
Por eso, consideró que disponer de un escenario de estas características dentro de la provincia puede generar un cambio profundo para las nuevas generaciones.
“Imagínense si hubiéramos tenido un predio como este, que podíamos entrenar acá haciendo solo unos kilómetros desde casa. Esto va a generar un plus a nivel deportivo que realmente es impresionante”, sostuvo.
La cuenta regresiva ya comenzó
Mientras se inauguran los últimos escenarios, las delegaciones internacionales comienzan a preparar su llegada a Santa Fe.
El secretario de Deportes, Fernando Maletti, explicó que distintas federaciones ya solicitaron arribar con anticipación para realizar entrenamientos y conocer las instalaciones antes de sus competencias.
La delegación argentina estará integrada por 643 atletas, que participarán en las distintas disciplinas de los Juegos.
En ese contexto, el nuevo centro de Recreo tendrá su primera gran prueba internacional en septiembre. Pero la expectativa va mucho más allá de esas dos semanas: la apuesta es que las instalaciones sigan activas y que el movimiento generado por los Juegos se transforme en una agenda deportiva permanente.
Con el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, Recreo suma así un escenario de características inéditas para la región y una infraestructura que, según la mirada de un deportista que conoció los principales escenarios olímpicos del mundo, tiene condiciones para proyectarse mucho más allá de Santa Fe 2026.