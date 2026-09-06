El Mundial Junior de Aguas Abiertas no terminó con la última competencia en el Lago del Parque del Sur. Para Santa Fe, el desafío también dejó abierta una puerta hacia lo que puede venir. Y desde World Aquatics, el balance fue contundente.
World Aquatics mira a Santa Fe: “El primer paso puede ser una Copa del Mundo”
Ignasi Vendrell, manager de competición de World Aquatics, destacó el nivel organizativo del Mundial Junior realizado en el Lago del Parque del Sur y aseguró que la ciudad tiene condiciones para avanzar hacia nuevos eventos internacionales.
Ignasi Vendrell, manager de competición de la máxima entidad internacional de los deportes acuáticos, estuvo al frente de la evaluación del campeonato que reunió a delegaciones de 38 países y que además funcionó como uno de los grandes ensayos de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
“Las expectativas se han cumplido. Lo importante era que ejecutáramos el evento como esperábamos y estamos muy contentos de cómo se ha ejecutado, desde la producción hasta la parte de agua”, destacó Vendrell en diálogo con El Litoral.
El español remarcó además que el resultado no se mide solamente por la organización, sino también por la experiencia de quienes participaron. “Los equipos están contentos, los atletas contentos, que es lo que siempre cuenta”, señaló.
Una experiencia que superó lo esperado
Para World Aquatics, la realización del Mundial Junior también significó una experiencia novedosa en Argentina. Si bien el país cuenta con antecedentes en competencias de aguas abiertas, Vendrell explicó que nunca se había realizado allí un campeonato de este nivel bajo el formato de circuito cerrado utilizado para las categorías juveniles.
“Las expectativas siempre las ponemos altas y estas se han superado”, sostuvo.
En ese resultado, destacó especialmente el trabajo del equipo local. Según Vendrell, durante la competencia cualquier inconveniente que apareció pudo resolverse rápidamente, algo que consideró determinante para alcanzar un alto nivel de operación.
“Tenéis aquí en Santa Fe un equipo de personas increíble. No solo de la organización: en los hoteles, en las piscinas, todo el mundo ha estado predispuesto a ayudar”, valoró.
El frío no cambió el objetivo
La temperatura del agua y las condiciones climáticas fueron uno de los desafíos de la competencia, especialmente por tratarse de atletas muy jóvenes. Sin embargo, para World Aquatics estaba contemplado que las características de la época del año pudieran llevar a una competencia con trajes de neopreno.
Vendrell remarcó que la prioridad fue siempre la seguridad de los participantes. El viento y las bajas temperaturas de algunas jornadas formaron parte de las condiciones propias de una disciplina que se desarrolla al aire libre.
“Personalmente estoy contento de que haya sido así porque, siendo chavales tan jovencitos, es importante que la seguridad se ponga como prioridad”, explicó.
Santa Fe, ante un desafío mayor
La experiencia dejó también una pregunta inevitable: ¿puede Santa Fe organizar una competencia internacional de aguas abiertas de mayor nivel?
Para Vendrell, el camino podría comenzar con una Copa del Mundo. “Yo creo que como se ha organizado, el nivel está”, afirmó.
El manager de World Aquatics fue prudente a la hora de hablar de un Campeonato Mundial de mayores, ya que ese tipo de competencia implica una escala mucho más amplia. Pero para las aguas abiertas, consideró que las condiciones están dadas.
“Para aguas abiertas definitivamente tenéis el espacio, tenéis el grupo humano”, aseguró.
También destacó especialmente al Club Náutico El Quillá, cuyas instalaciones fueron utilizadas durante el campeonato, y valoró el respaldo recibido para llevar adelante la competencia.
Por eso, planteó un posible camino de crecimiento: “Creo que el primer pasito, una vez que se ha hecho un Mundial Junior, es a lo mejor saltar, dar el salto a una Copa del Mundo”.
Una puerta que queda abierta
El próximo desafío de World Aquatics ya está en marcha. El circuito mundial de aguas abiertas de elite comenzará en noviembre en Cancún, mientras que la entidad también prepara competencias internacionales de natación en distintos países.
Pero la experiencia santafesina dejó algo más que una competencia cumplida. Para Vendrell, el Mundial Junior permitió comprobar que la ciudad puede estar en el mapa de futuras competencias internacionales.
“Desde World Aquatics estamos muy felices y creo que Argentina tiene un lugar, en Santa Fe, como para poder hospedar en el futuro eventos de aguas abiertas”, concluyó.
El Mundial Junior fue, así, mucho más que una prueba organizativa. Fue la primera gran evaluación internacional del escenario santafesino y, según la mirada de World Aquatics, el resultado puede abrir la puerta al próximo escalón: una Copa del Mundo de Aguas Abiertas.