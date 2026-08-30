El Lago del Parque del Sur se prepara para recibir una competencia internacional que, además del atractivo deportivo, tendrá una misión especial: funcionar como test event de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Del 3 al 6 de septiembre, el Mundial Junior de Aguas Abiertas reunirá en la capital provincial a 273 deportistas de 39 países y más de 110 oficiales.
El Mundial Junior de Aguas Abiertas será el gran test event para los Juegos Suramericanos
Del 3 al 6 de septiembre, el Lago del Parque del Sur recibirá a 273 deportistas de 39 países. La competencia permitirá poner a prueba infraestructura, circuitos y logística antes del gran desafío continental.
La competencia será también una oportunidad para poner a prueba buena parte de la estructura que se utilizará durante los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.
Yanina Primón, presidenta de la Federación Santafesina de Natación, destacó que la organización del Mundial comenzó hace dos años y que los últimos meses estuvieron marcados por una intensa preparación. “Los últimos seis meses están siendo a las corridas, pero llegamos a una semana con todo casi terminado”, explicó.
Una competencia que pone a prueba la organización
Las primeras delegaciones comenzaron a llegar a Santa Fe el 28 de agosto. Los días posteriores estarán destinados a entrenamientos y al reconocimiento del circuito en el Lago del Parque del Sur, mientras que desde el miércoles 3 de septiembre comenzarán las competencias.
La organización contempla un dispositivo especial para recibir a deportistas de entre 14 y 19 años, con espacios destinados a las delegaciones, sectores de acreditación, transporte, alojamiento, alimentación y toda la logística vinculada con el desarrollo de las pruebas.
“Al ser un Mundial es muy estricto el ingreso. Adentro van a estar solamente los deportistas, los oficiales, los familiares y la gente acreditada”, explicó Primón.
El público, de todos modos, podrá acercarse al Parque del Sur para seguir las competencias desde los espacios que rodean naturalmente al lago.
Uno de los aspectos que tendrá especial seguimiento será la temperatura del agua. Para competir, debe alcanzar como mínimo los 16 grados. Entre los 16 y los 18 grados, los nadadores deberán utilizar trajes de neopreno, mientras que por encima de esa temperatura podrán competir sin ellos.
Circuitos, pontón y embarcaciones
El Mundial permitirá poner en funcionamiento elementos centrales que luego serán utilizados durante los Juegos Suramericanos. Entre ellos se encuentra el nuevo pontón, además del circuito de competencia y las embarcaciones destinadas al operativo.
“Todo lo que es el pontón está armado, pero hay que inflar las boyas, las embarcaciones, las carpas, los vallados. Todo eso hace a la estructura del lugar”, detalló la dirigente.
También se pondrán a prueba los movimientos de las embarcaciones dentro del lago, el ingreso y egreso de las delegaciones y los tiempos de cada instancia, siguiendo las exigencias establecidas por World Aquatics.
La experiencia servirá para detectar posibles ajustes antes de septiembre y llegar a los Juegos con una organización que ya haya atravesado una competencia internacional de alta exigencia.
Cuatro días y distintas modalidades
La programación tendrá distintas pruebas de aguas abiertas. En los 10 kilómetros, los varones competirán el 3 de septiembre y las mujeres lo harán posteriormente. Para esta distancia se construirá un circuito de 1.666 metros que los participantes deberán completar seis veces.
El 4 de septiembre será el turno de las pruebas de 7,5 kilómetros y 5 kilómetros, con circuitos adaptados a cada distancia.
Una de las propuestas más atractivas llegará el sábado 5 con el 3K Knockout, una modalidad incorporada recientemente por World Aquatics. La prueba propone una competencia de eliminación progresiva: los participantes se dividen en dos grandes grupos y avanzan por distintas etapas hasta llegar a una definición sobre 500 metros.
“Es lindo, llamativo, porque todos los deportistas de esta disciplina se preparan para fondo, para carreras largas, y esto es más cortito y tiene una adrenalina determinada”, explicó Primón.
El domingo 6 se completará el programa con las pruebas de relevos, otra de las modalidades que promete aportar dinamismo a la jornada final.
Una antesala internacional
Además de representar una competencia de relevancia para las jóvenes promesas de la disciplina, el Mundial tendrá un impacto que excederá lo estrictamente deportivo.
La llegada de delegaciones de casi 40 países implicará movimiento para hoteles, restaurantes, comercios y distintos servicios de la ciudad. “Tenemos que mostrarla de la mejor manera. Para los hoteles, para los restaurantes, para los comercios, mucha gente va a estar caminando por nuestra ciudad, conociéndola y consumiendo”, remarcó Primón.
La experiencia será especialmente significativa para Santa Fe porque permitirá poner en funcionamiento parte del engranaje que deberá sostenerse durante los Juegos Suramericanos.
El desafío no se limitará a contar con un espacio preparado para competir. También será necesario garantizar que los atletas puedan trasladarse, alojarse, alimentarse y entrenar bajo los estándares de una competencia internacional.
El legado más allá de la competencia
Primón también puso el foco en lo que quedará después de septiembre. Si bien el Mundial será una instancia de preparación, consideró que el verdadero legado llegará con los Juegos Suramericanos.
“El legado lo deja lo Sudamericano, no solamente estructural, sino también deportivo, por la experiencia y la oportunidad de ser parte de un juego así de importante”, sostuvo.
Con esa mirada, el Mundial Junior de Aguas Abiertas se convertirá en mucho más que una competencia previa. Será la primera gran oportunidad para que Santa Fe mida su capacidad organizativa en una cita internacional antes de recibir a miles de atletas de todo el continente.
Durante cuatro jornadas, el Parque del Sur será escenario de una competencia que reunirá a las futuras figuras de las aguas abiertas. Pero, al mismo tiempo, detrás de cada largada, circuito y llegada estará en juego otra carrera: la de llegar preparados para Santa Fe 2026.