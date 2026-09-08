Los escenarios están listos, los atletas ya cuentan las horas y las delegaciones comienzan a llegar. Pero hay otro equipo que será indispensable durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y que no competirá por una medalla: los voluntarios.
La otra cara de los Juegos: 4.400 voluntarios ya están listos para salir a la cancha
En Rafaela se realizó la entrega de acreditaciones e indumentaria para quienes tendrán un papel clave durante la competencia. La mayoría iniciará sus tareas el 12 de septiembre.
En toda la provincia serán 4.400 las personas que se sumaron para acompañar la realización del evento. Rosario tendrá 2.400, Santa Fe 1.400 y Rafaela 600. En la ciudad cabecera del departamento Castellanos, la entrega de las acreditaciones y de la indumentaria oficial marcó el comienzo de la última etapa antes de la competencia.
Después de meses de convocatoria y capacitación, llegó el momento de ponerse la camiseta y salir a la cancha. “Es un hito importante para los voluntarios”, explicó Noel Martino, directora de Sedes y Voluntariado de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
“Nos capacitamos, fuimos construyendo un poco el rol y ahora es ponernos la indumentaria y salir a la cancha” dijo uno de los voluntarios durante el acto que se realizó el domingo para darles la bienvenida.
Mucho más que una camiseta
Cada persona que participe de la organización tendrá una función específica. Para eso, junto con la indumentaria recibió una acreditación con su nombre, fotografía y el rol que deberá cumplir durante los Juegos.
El kit incluye remera, campera, pantalón y una mochila con distintos elementos para afrontar las jornadas: botella para hidratación, repelente, piluso y piloto para la lluvia.
La mayoría de los voluntarios comenzará sus tareas el 12 de septiembre. Algunos, especialmente quienes estarán vinculados con la Villa Suramericana y la recepción de las delegaciones, deberán incorporarse unos días antes para recibir a los atletas y acompañar su llegada.
No se trata solamente de una tarea logística. Serán quienes estén en contacto cotidiano con deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas y espectadores.
La primera sonrisa al llegar
Gisela Scaglia, diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, destacó durante el encuentro en Rafaela el papel que tendrán quienes se ofrecieron para colaborar. “Ustedes son la cara visible”, les dijo. La frase resume buena parte de la responsabilidad que tendrán durante los Juegos. Quienes lleguen a Rafaela necesitarán orientación para saber dónde dirigirse, cómo trasladarse, dónde comer o qué actividades realizar durante su estadía.
Por eso, Scaglia les pidió que durante estos días “muestren de qué estamos hechos los santafesinos” y transmitan la cordialidad de la provincia. La expectativa es que la experiencia no quede solamente en lo deportivo. Que quienes lleguen desde otros países también se lleven una imagen de las ciudades anfitrionas y de las personas que las habitan.
“Todos tenemos puesta la misma camiseta”
Para Mauricio Basso, vocero oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Rafaela, la entrega de la indumentaria tuvo además un fuerte componente simbólico. “Lo que más quiero destacar es la emoción que siento cuando veo que todos tenemos puesta la misma camiseta”, señaló.
Basso destacó que la organización atravesó distintas etapas: planificación, decisiones estratégicas, construcción de infraestructura y, finalmente, la puesta en marcha del componente humano. “Todo eso tiene que funcionar con el factor humano, el calor humano que es lo que son ustedes”, expresó.
En ese sentido, los voluntarios aparecen como un eslabón fundamental entre la infraestructura y las personas que harán uso de ella. Los estadios pueden estar terminados y los circuitos preparados, pero serán ellos quienes ayuden a que todo funcione durante cada jornada.
Historias detrás de una acreditación
Entre quienes se anotaron hay distintas edades, profesiones y motivaciones. Claudio tiene 55 años y decidió participar después de ver la convocatoria en una página web. Durante los Juegos estará vinculado al área médica y espera que la experiencia le permita sumar conocimientos, hacer nuevas amistades y relacionarse con personas de otros países. “Creo que era una oportunidad hermosa para aprovecharla, para disfrutarla, para ser parte de los Juegos”, contó.
Mauro Rodríguez tiene 33 años y será voluntario en la Villa Suramericana. Estudia Relaciones Laborales y encontró en la convocatoria una posibilidad de sumar experiencia a su formación, pero también de participar de una actividad que le interesa desde lo social. Su primera tarea estará vinculada con la llegada de los atletas y las delegaciones. “Es la bienvenida a la ciudad también porque son todos de afuera, de otro país”, explicó.
Son historias diferentes, pero con un mismo punto de partida: dedicar parte de su tiempo para que un evento deportivo de escala continental pueda desarrollarse.
El legado también se construye con personas
Durante el encuentro, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, recordó que hace poco más de dos años el lugar donde hoy se encuentra parte de la nueva infraestructura deportiva todavía era un campo. En ese tiempo, la ciudad incorporó nuevos espacios, calles, iluminación, parques y escenarios que tendrán uso durante los Juegos y también después de la competencia.
Para Viotti, ese es uno de los grandes legados del evento. “Cada uno de estos lugares que construimos va a albergar no solo los Juegos Suramericanos, sino un montón de eventos”, afirmó. La expectativa es que allí pasen nuevas generaciones de deportistas y que la infraestructura pueda sostener actividades durante los próximos años.
Pero el legado no estará solamente en los edificios. También quedará la experiencia de las personas que participaron de la organización, de quienes recibieron a los visitantes y de quienes durante 15 días serán parte de una experiencia que difícilmente se repita de la misma manera.
Salir a la cancha
Los voluntarios ya tienen su acreditación, su indumentaria y, sobre todo, la tarea que deberán cumplir. Ahora comienza la parte más esperada.
En pocos días, Rafaela recibirá atletas y delegaciones de distintos países y los Juegos Suramericanos ocuparán las calles, los escenarios deportivos y los espacios públicos de la ciudad.
Allí estarán ellos: orientando, acompañando, dando información, resolviendo dudas y recibiendo a quienes lleguen.
No subirán al podio ni recibirán medallas. Pero tendrán una misión propia: hacer que los Juegos funcionen y que quienes los visiten se sientan bienvenidos.
Porque detrás de cada competencia habrá deportistas buscando la gloria, pero también miles de personas trabajando para que esa historia pueda suceder. Y los voluntarios ya están listos para salir a la cancha.