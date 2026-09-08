En Rosario

Juegos Suramericanos: Pullaro dejó habilitada nueva infraestructura para el espacio público

Este lunes quedaron inauguradas la Cubierta XXI y la CapiPlaza, un escenario deportivo que será utilizado para recibir al ajedrez como deporte invitado. Tendrá capacidad para mil personas. “Cosas muy buenas están sucediendo en esta nueva Rosario”, resaltó el vocero de los Juegos, Federico Angelini.