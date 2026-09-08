Del 12 al 26 de septiembre

Juegos Suramericanos: con una numerosa delegación, los atletas argentinos se encuentran listos para hacer historia

El Comité Olímpico Argentino (COA) dio a conocer la conformación de la delegación nacional que estará presente en Santa Fe 2026. Se trata de 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres-, que competirán en 59 disciplinas. Argentina ocupa el tercer lugar en el medallero histórico de los Juegos, detrás de Brasil y Colombia.