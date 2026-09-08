Juegos Suramericanos

Federico Gil y el valor del nuevo centro de tiro en Recreo: “Entrenar en las mismas condiciones es vital”

El tres veces olímpico argentino estuvo en la inauguración del Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo de Recreo, el más moderno del país y de calidad internacional. Destacó que permitirá a los atletas prepararse en condiciones similares a las de las grandes competencias.