“En Santa Fe se terminó la impunidad: desde el 5 de septiembre, el delito de adulto tiene pena de adulto”, dijo este martes la vocera del gobierno provincial Virginia Coudannes en relación a la entrada en vigencia de la ley nacional 27.801 que establece la edad de imputabilidad desde los 14 años.
“La baja en la edad de imputabilidad también es un golpe para los narcos”, dijo Coudannes
La vocera del gobierno provincial reiteró que Santa Fe “ya estaba preparada” para la puesta en marcha de la norma nacional que aprobó el Congreso en febrero y vuelve punibles a jóvenes de 14 y 15 años.
“Durante años las organizaciones utilizaron a menores para delinquir y esto (el cambio que dispone la ley) también es un golpe para los narcos que así lo hicieron”, advirtió en una rueda de prensa que tuvo como sede a Rosario, en el marco de anuncios relacionados con los inminentes Juegos Suramericanos.
Coudannes recordó que “desde el primer momento de la gestión, el gobernador (Maximiliano) Pullaro fue muy tajante con esto: estaba totalmente a favor de la baja en la edad de imputabilidad y para eso nos fuimos preparando”.
Dos casos desde el sábado
Como se recordará, el proyecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso que lo sancionó a fines de febrero de este año, al filo del período extraordinario de sesiones.
Desde la entrada en vigencia de la ley nacional, el sábado, se tramitaron dos casos en la provincia: el primero fue de un menor de 14 años, de San Lorenzo, por robo calificado. “La audiencia se realizó este lunes y por decisión de la Justicia quedó en libertad con medidas”.
El segundo caso es de un menor de 15, de Rosario, por abuso de armas. La Fiscalía lo desestimó y ordenó la libertad.
“Hay capacidad”
La vocera recordó que “Santa Fe ya estaba lista para la entrada en vigencia de esta normativa. No solo ahora con un decreto y reglamento, como tiene que ser para organizar interinstitucionalmente su abordaje, sino con toda la infraestructura y las oficinas”. “No tuvimos que generar nada: cargos ni recursos humanos nuevos, ya estábamos listos”, ratificó.
“La decisión de este gobierno es clara: por dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada”, reiteró Coudannes en línea con un discurso que viene repitiendo la actual administración provincial y que llevó a la inauguración, el jueves, del penal de Recreo.
En ese sentido, confirmó que se va a mantener la inversión “en obra carcelaria, en estaciones policiales y en trabajo sostenido de prevención e investigación, pero también en el desarrollo de la aplicación de esta normativa”.
“Nuestro rol es tener la infraestructura, los recursos humanos y la normativa lista para poner en valor esta ley”, aunque en la provincia “ya veníamos transitando este camino y ya teníamos adolescentes institucionalizados”.
Consultada acerca de si hay lugares de detención y capacidad para aplicar la baja de imputabilidad, tal como dispone la ley nacional, Coudannes aseguró que si, incluso “en instituciones de puertas abiertas (Espa) donde tenemos alojados menores desde antes de la entrada en vigencia de la ley”.
“Santa Fe no tuvo que generar infraestructura: hay capacidad para puertas cerradas como de puertas abiertas, y pusimos a disposición tobilleras para domiciliarias en caso de que Fiscalía tome la decisión de esa medida”.
Otra consulta apunto a la posibilidad de que las organizaciones delictivas "utilicen" a menores de 14 que ahora sí son punibles: “Tenemos un área puntual de Penal Juvenil; hay medidas para menores de esa edad, tanto en el orden socioeducativo como en instituciones de puertas abiertas”.
“Desde el área de Penal Juvenil se hace un seguimiento de los jóvenes que están por cumplir 4 años”, cerró.