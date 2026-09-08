Dos casos desde la vigencia de la ley

“La baja en la edad de imputabilidad también es un golpe para los narcos”, dijo Coudannes

La vocera del gobierno provincial reiteró que Santa Fe “ya estaba preparada” para la puesta en marcha de la norma nacional que aprobó el Congreso en febrero y vuelve punibles a jóvenes de 14 y 15 años.