#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Nuevo Régimen Penal Juvenil

De Jeremías a Ian: los crímenes cometidos por menores que la ley actual no pudo juzgar

Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, un repaso por los recientes casos de violencia extrema cometidos en la provincia de Santa Fe por adolescentes que resultaron penalmente inalcanzables.

Jeremias tenía 15 años cuando fue asesinado, Ian tenía 13.Jeremias tenía 15 años cuando fue asesinado, Ian tenía 13.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Este 5 de septiembre marcará un antes y un después en la administración de justicia penal para menores de edad en Argentina. Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, sancionada por el Congreso de la Nación en febrero de este año, se derogará de manera definitiva el añejo Decreto Ley 22.278, promulgado en agosto de 1980 durante la última dictadura militar.

Esa norma establecía que ningún adolescente menor de 16 años podía ser penalmente imputable, independientemente de la gravedad del delito cometido. Durante más de cuarenta años, ese vacío normativo blindó con una impunidad de origen a los menores involucrados en hechos delictivos de extrema gravedad.

La nueva legislación introduce un Régimen Penal Juvenil que sitúa el piso de la imputabilidad en los 14 años. A partir de este mes, conductas que antes quedaban bajo la órbita de contenciones familiares o institucionales pasarán a formar parte de un proceso penal formal con consecuencias jurídicas concretas.

Mirá tambiénEl Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años

La ley establece una escala de sanciones según la gravedad de los ilícitos, diferenciando entre delitos leves, medios y graves. En estos últimos, que abarcan penas que superan los 10 años o casos con resultado de muerte o violencia física grave, se habilitará el encierro de los adolescentes en institutos especializados de detención y condenas con un tope máximo de 15 años de prisión.

La sociedad santafesina asiste a esta transición con la herida abierta por los recientes crímenes de Jeremías Monzón en la capital provincial y de Ian Cabrera en San Cristóbal, perpetrados por chicos de 14 y 15 años que, amparados por los límites de la legislación saliente, resultaron legalmente intocables.

Jeremías: la cara de la nueva ley

El crimen más emblemático de este fenómeno en la ciudad de Santa Fe ocurrió en diciembre del año pasado. Jeremías Monzón, un adolescente de apenas 15 años de la vecina localidad de Santo Tomé, salió de su casa en bicicleta el jueves 18 de diciembre rumbo a la capital provincial.

Crimen Jeremías MonzónEl crimen Jeremías Monzón tuvo un profundo impacto social.

Tras perderse todo contacto con él, su familia denunció la desaparición y se activó el protocolo de emergencia nacional Alerta Sofía. El peor de los finales se confirmó cuatro días después, el 22 de diciembre, cuando una llamada al 911 alertó sobre el hallazgo de un cadáver en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón.

La autopsia reveló una saña incomprensible: el cuerpo de Jeremías presentaba 23 puñaladas infligidas con cuchillos y un arma blanca de fabricación casera. Tras una intensa investigación, la justicia determinó que tres menores de edad participaron activamente en el asesinato y una mujer adulta los ayudó. Sin embargo, las consecuencias procesales quedaron divididas por una insalvable barrera etaria.

Los dos varones involucrados de manera directa en el hecho, L.P. y B.V., tenían 14 y 15 años al momento del crimen. Por imperio del Decreto Ley 22.278 vigente, ambos fueron sobreseídos inmediatamente, quedando al margen de cualquier condena criminal. Sólo declararon en cámara Gesell, una medida destinada únicamente a preservar su testimonio para el futuro juicio contra las personas punibles.

Mirá tambiénPedirán 15 años de prisión para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Quienes sí deberán sentarse en el banquillo de los acusados son M.B.A. (de 16 años al momento de los hechos), imputada como coautora del "homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas", y su madre Nadia Ivón Juárez, de 41 años.

La adulta fue imputada como partícipe secundaria, acusada de haberse reunido con los adolescentes después del crimen para acompañarlos al Parque del Sur y ayudarlos a descartar tanto las armas utilizadas como otros elementos vinculados al hecho.

El fiscal de Menores, Francisco Cecchini, cerró la investigación y presentó la acusación formal solicitando la pena de 15 años de prisión para ambas mujeres -el máximo tope legal permitido para sus situaciones particulares- en un proceso que se encamina a un posible juicio por jurados.

Entretanto, los dos agresores de 14 y 15 años que ejecutaron el ataque fueron sobreseídos por su edad y permanecen bajo una serie de medidas ordenadas por el juez penal Gustavo Urdiales, bajo la órbita de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia provincial.

Mirá tambiénJusticia Juvenil: fuerte testimonio de la mamá de Jeremías Monzón en el Senado

Jeremías se convirtió en la cara de la nueva ley, que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Homicidio en la escuela

Apenas unos meses después del crimen de Jeremías, que causó gran conmoción en la provincia, otro hecho protagonizado por menores de edad generó gran preocupación en los santafesinos.

La escuela N° 40 de San Cristóbal se convirtió en escenario de una tragedia.La escuela N° 40 de San Cristóbal se convirtió en escenario de una tragedia.

El 30 de marzo de este año, la comunidad educativa de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal fue sacudida por un ataque armado sin precedentes. Un adolescente de 15 años, identificado como G.C., ingresó al establecimiento con una escopeta y abrió fuego, provocando la muerte instantánea de un alumno de 13 años, Ian Cabrera, e hiriendo a otras personas en un hecho que conmocionó al país entero.

Al igual que en el caso Monzón, la ley consideró al atacante un menor inimputable dada su edad al momento del tiroteo. El juez de Primera Instancia de Distrito de Menores de San Cristóbal, José Alberto Boaglio, se vio impedido de someterlo a un proceso penal ordinario y debió dictar una medida alternativa basada en informes interdisciplinarios de salud mental.

Mirá tambiénProrrogaron por otros 3 meses las medidas sobre el adolescente del tiroteo en escuela de San Cristóbal

El menor fue alojado en una institución especializada de la ciudad de Santa Fe bajo un régimen de libertad vigilada y acompañamiento psicológico.

La muerte de Ian quedó impune debido a la edad de su asesino. Lo mismo sucedió con el crimen de Jeremías, respecto a dos de los tres adolescentes que lo atacaron. El trágico destino de estas víctimas marcará, en Santa Fe, el límite histórico de la inimputabilidad de homicidas de 14 y 15 años.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
Caso Jeremías Monzón
San Cristóbal
Santa Fe
Justicia Penal Juvenil
Justicia de Menores
Edad de imputabilidad
Baja edad de imputabilidad
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro