Nuevo Régimen Penal Juvenil

De Jeremías a Ian: los crímenes cometidos por menores que la ley actual no pudo juzgar

Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, un repaso por los recientes casos de violencia extrema cometidos en la provincia de Santa Fe por adolescentes que resultaron penalmente inalcanzables.