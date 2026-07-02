En una audiencia realizada el miércoles en los Tribunales de San Cristóbal se resolvió extender por otros tres meses las medidas dispuestas sobre G.C., el adolescente de 15 años que protagonizó el ataque armado en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, ocurrido en abril de este año.
Prorrogaron por otros 3 meses las medidas sobre el adolescente del tiroteo en escuela de San Cristóbal
La Justicia decidió prolongar el régimen de libertad vigilada para el adolescente involucrado en el tiroteo escolar, basado en informes interdisciplinarios. Continuará en un instituto bajo supervisión psicológica.
El juez de Primera Instancia de Distrito de Menores, José Alberto Boaglio, hizo lugar al pedido formulado por la fiscalía y dispuso la continuidad de las medidas que habían sido ordenadas originalmente el 3 de abril de 2026, por un nuevo plazo de 90 días.
De esta manera, el adolescente continuará alojado en un instituto de la ciudad de Santa Fe bajo un régimen de libertad vigilada y acompañamiento psicológico La resolución se adoptó luego de analizar informes interdisciplinarios sobre su evolución y apunta a sostener el tratamiento que viene realizando.
En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) participaron de la audiencia los fiscales Carina Gerbaldo y Luis Schiappa Pietra, de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa). La defensa del menor estuvo a cargo de los abogados Mariana Laura Oroño y Federico Kiener.
De acuerdo con lo informado por Oroño al diario La Nación, el adolescente seguirá bajo seguimiento de un equipo de salud mental, con controles psiquiátricos periódicos y acompañamiento psicológico, mientras la Justicia continúa evaluando su situación.
Cabe destacar que para la ley vigente es considerado menor de edad, dado que al momento de protagonizar el ataque tenía 15 años. Recién en septiembre entrará en vigencia la nueva norma promulgada meses atrás y que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Cómo fue el caso
El ataque ocurrió el 30 de marzo de 2026 en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. El adolescente ingresó armado al establecimiento educativo y abrió fuego, provocando la muerte de Ian Cabrera, otro estudiante de la misma institución, e hiriendo a otras personas, en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa y al país.
La investigación continúa abierta y, en su momento, se informó que la fiscalía analizaba posibles vínculos del adolescente con comunidades digitales extremistas. El mismo medio informó además que otro adolescente -que había sido detenido como presunto partícipe secundario- recuperó la libertad al no reunirse pruebas suficientes para sostener su imputación.