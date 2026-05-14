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Liberaron a uno de los adolescentes acusados por el ataque en la escuela de San Cristóbal

Tiene 16 años y estaba preso en la cárcel de Las Flores, en la capital provincial. Como condición, el juez le impuso medidas de conducta y socioeducativas.

El menor de edad no podrá acercarse a San Cristóbal. Foto: Archivo El LitoralEl menor de edad no podrá acercarse a San Cristóbal. Foto: Archivo El Litoral
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Este jueves, la Justicia le concedió la libertad Nicolás C., joven de 16 años acusado de tener participación en el tiroteo ocurrido a fines de marzo en la escuela Mariano Moreno de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

El adolescente se encontraba detenido en la cárcel de Las Flores de la capital provincial desde el mes pasado y fue beneficiado por el fallo del Tribunal Unipersonal de Segunda Instancia, integrado por el Dr. Matías Drivet.

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El magistrado resolvió revocar la resolución de Primera Instancia que había dispuesto la prisión preventiva de Nicolás C. y dispuso en su lugar medidas alternativas, combinadas con medidas socioeducativas.

En la audiencia estuvieron presentes, además del joven imputado, sus padres y sus defensores (Eugenia Marianela Campillay Perrig y Pedro Emiliano Bulsico).

La vuelta a clases: alumnos y docentes regresaron a la escuela 40 de San CristóbalEscuela 40 de San Cristóbal, sitio donde se registró el episodio.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por la fiscal Carina Gerbaldo y los querellantes por el doctor Leopoldo Luis Hilbert.

Según informaron fuentes judiciales, “en la resolución se hizo hincapié en la especialidad y singularidad de la temática de menores vinculados a investigaciones penales, determinado por el rango constitucional otorgado a diversas Convenciones Internacionales, lo cual ha sido reconocido tanto por la Corte Suprema de Justicia Nacional como Provincial”.

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“Ello implica -agregaron-, por un lado, que debe considerarse especialmente que un adolescente es un ser humano en formación, en desarrollo, en evolución. Y, por otro lado, que definir medidas de restricción implica someterlas a una doble excepcionalidad: las propias de cualquier persona y las derivadas de la condición de niño, aún cuando esté sometido a proceso penal”.

Concretamente, se consideró que había elementos suficientes para sostener la vinculación de Nicolas C., mas no era posible afirmar que la “pena privativa de libertad, que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena, sea de efectiva ejecución”.

Medidas alternativas

Así, el juez consideró prudente y adecuado otorgar la libertad del menor de edad e imponerle medidas alternativas mientras avanza el proceso:

1) deberá fijar domicilio en una ciudad a más de 150 kilómetros de San Cristóbal y una persona adulta debe constituirse como referente;

2) tendrá prohibido el acercamiento y contacto con las víctimas, familiares y testigos del caso;

3) se someterá al Programa “Medidas Penales en Territorio” de la Dirección Provincial Penal Juvenil, tal como fuera propuesto por ese organismo, el que deberá elevar informes mensuales del cumplimiento de los objetivos fijados;

4) el adolescente no podrá acceder a redes sociales con el nombre propio o con nombres ficticios o de otras personas;

5) quedará prohibido el acercamiento a la ciudad de San Cristóbal mientras duren las medidas fijadas.

A dos meses de la intervención a la cárcel de Las Flores - Secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía MasneriEl adolescente estaba preso en la cárcel de Las Flores. Foto: Archivo

Socioeducativas

Además, por sugerencia de los organismos técnicos interdisciplinarios del Poder Judicial y por la representante legal de la Dirección Penal Juvenil, y con aceptación del joven imputado, se fijaron medidas socioeducativas:

1) realizar un tratamiento vinculado a la salud mental;

2) restablecer su vinculación con el sistema educativo, de la manera más adecuada que determine la Dirección Penal Juvenil y la esfera administrativa correspondiente;

3) un familiar deberá acompañar y dar cuenta del tratamiento de salud mental y de la vinculación con el sistema educativo.

Finalmente, las fuentes explicaron que esta decisión no implica que la investigación en marcha se detenga y que, eventualmente, pueda revaluarse la situación del joven, si cambian las condiciones que se tuvieron en cuenta para disponer las medidas antes enumeradas.

Ataque

El hecho que se investiga ocurrió durante la mañana del lunes 30 de marzo de este año, adentro de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

Ese día, un alumno de 15 años entró al establecimiento educativo con una escopeta de grueso calibre y abrió fuego contra estudiantes.

Así asesinó a Ian Cabrera, un alumno de 13 años.

Para la fiscalía, Nicolás C. sabía lo que iba a suceder y, además, habría estimulado al autor de los disparos para que perpetrara el ataque.

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